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Молодая одесская площадь получила историческое название – Белой акации (фоторепортаж)

Молодая одесская площадь получила историческое название – Белой акации (фоторепортаж)

Эта совсем молодая площадь, которой всего чуть больше сорока лет. Еще совсем недавно у нее не было названия. То есть, именовали ее так: площадь перед театром одесской Музкомедии.
Теперь с ней можно заново познакомиться. Потому что площадь получила, наконец, имя. Кстати, историческое.

Одесская площадь Белой акации названа в честь классической оперетты

Акация, акация… Май близится к закату, а залитый солнцем город все больше радует ароматом этого «самого-самого» одесского зацветающего в мае дерева.

А мы поспешим на площадь Белой акации, которая родилась вместе с новым зданием Театра. Ей, значит, всего лишь сорок с небольшим.

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Площадь Белой акации4
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Площадь Белой акации8

Знакомимся с площадью заново. Она теперь зовется площадью Белой акации. Спектакль «Белая акация» – визитная карточка Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. С него начинался одесский период театра, переехавшего в 1953 году из Львова. Ария Тони из оперетты «Белая акация» стала гимном Одессы.

Ну а площадь… А площадь в честь восстановления классической оперетты превратилась в место проведения очень праздничного, яркого фестиваля нашей Музкомедии – «Акация Фест», заигравшего множеством самых ярких красок в честь восстановленного в 2017 году такого знакового для театра спектакля.

Площадь перед Музкомедией

Так выглядела площадь еще до получения имени, 2018 год

Одесская площадь, фестиваль

Так выглядела площадь во времена фестиваля Акация Фест, фото 2019 года

Площадь кажется огромной и в то же время очень уютной. Посередине – фонтан. Скамейки, светильники. Можно в любое время дня отдохнуть в тени деревьев…

Фонтан сейчас притих… Приглядитесь, кстати: его сопла выложены в виде скрипичного ключа. Ах, какой же праздничной становится площадь Белой акации, когда он бьет водяными струями!

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Площадь Белой акации

Вечером, к началу спектакля, площадь Белой акации оживает. Многие зрители любят прийти пораньше, особенно сейчас, когда уже совсем тепло, чтобы просто посидеть на площади перед театром. Или полюбоваться скульптурой девушки на дельфине с лирой в руках. Это скульптура «Муза» (или «Муза на дельфине») работы Александра Князика. Муза встречает, приветствует зрителей при подходе на площадь Белой акации. В свое время скульптор Князик рассказывал, что «в своей скульптуре стремился передать ощущение радости жизни, восторга»…

Муза

Скульптура Муза на дельфине на площади Белой акации

Муза в мастерской

Скульптура Муза еще в мастерской

Муза во время фестиваля

Так выглядела Муза на площади во время фестиваля

Родилась вместе с новым зданием театра: страницы истории одесской площади Белой акации

Строительство нового здания театра и площади начиналось в 1966 году. В театре и по сей день бережно хранятся черно-белые фото, запечатлевшие стадии этого долгого-долгого строительства, воплощавшего в жизнь проект архитектора Г. Топуза и инженера А. Любовского при участии архитектора В. Красенко.

Собирались построить быстро, за два-три года. Но все обернулось совсем не так. Строительство стало «одесским долгостроем»: два-три года растянулись почти на 15 лет.

C приходом в должность директора театра народного артиста СССР Михаила Водяного строительные работы оживились и именно благодаря его настойчивости и популярности многие вопросы решались значительно быстрее, чем раньше. Эта настойчивость, как рассказывают в театре, стоила Михаилу Водяному первого инфаркта…

Здание театра было построено лишь в 1981 году. На площади рядом с театром был установлен фонтан, специально изготовленные светильники… 29 апреля 1981 года Михаил Водяной получил от строителей символический ключ. Первый спектакль в новом здании состоялся 7 октября 1981 года.

Открытие нового здание театра

Открытие нового здание театра. С символическим ключом — Михаил Водяной

Акация на площади Белой акации

Молоденькие деревца акации на площади – это особая история. На фестивале «Акация Фест» их высадили первые исполнительницы главных ролей в спектакле «Белая акация» (а позже – и в одноименном фильме), корифеи сцены – народная артистка Украины Евгения Дембская и заслуженная артистка Украины Идалия Иванова. Третье молодое деревце было высажено артистами театра.

Евгения Дембская

Евгения Дембская высаживает акацию во время первого фестиваля «Акация Фест» (фото из архива театра)

Идалия Иванова

Идалия Иванова высаживает акацию во время первого фестиваля «Акация Фест» (фото из архива театра)

Площадь и театр Музкомедии – единое целое, они сроднены… Радость, и глубокая печаль слиты воедино. Здесь с радостью встречают зрителя, здесь дарят фестивальный блеск, отсюда аплодисментами провожают в последний путь артистов театра.

…Вскоре после ухода из жизни Евгении Дембской высаженное ею на площади деревце акации раскололось надвое. Сотрудники театра сразу обратились к специалистам. Те вынесли вердикт: дерево будет жить, надо только ему немного помочь.

Деревце живет. Оно зеленое-зеленое и готово (не торопится!) вот-вот зацвести. Мы успели запечатлеть на нем бутоны акации…

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Акации в Одессе

Неспешно зацветают молодельние акации, высаженные Евгенией Дембской и Идалией Ивановой

На фасаде театра читаем: «Працюємо заради Перемоги!». Вы увидите этот девиз сразу, как только попадете на площадь Белой акации. На нее по-прежнему торопится благодарный зритель. Проходя через нее, он в наши наполненные тревогами дни спешит попасть в волшебный мир одесской Музкомедии – за надеждой, верой и улыбкой. Пусть даже иногда – сквозь слезы…

Одесская Музкомедия

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Фото автора, архивные фото предоставлены пресс-службой Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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