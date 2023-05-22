Молодая одесская площадь получила историческое название – Белой акации (фоторепортаж)

Эта совсем молодая площадь, которой всего чуть больше сорока лет. Еще совсем недавно у нее не было названия. То есть, именовали ее так: площадь перед театром одесской Музкомедии. Теперь с ней можно заново познакомиться. Потому что площадь получила, наконец, имя. Кстати, историческое.

Одесская площадь Белой акации названа в честь классической оперетты

Акация, акация… Май близится к закату, а залитый солнцем город все больше радует ароматом этого «самого-самого» одесского зацветающего в мае дерева.

А мы поспешим на площадь Белой акации, которая родилась вместе с новым зданием Театра. Ей, значит, всего лишь сорок с небольшим.

Знакомимся с площадью заново. Она теперь зовется площадью Белой акации. Спектакль «Белая акация» – визитная карточка Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. С него начинался одесский период театра, переехавшего в 1953 году из Львова. Ария Тони из оперетты «Белая акация» стала гимном Одессы.

Ну а площадь… А площадь в честь восстановления классической оперетты превратилась в место проведения очень праздничного, яркого фестиваля нашей Музкомедии – «Акация Фест», заигравшего множеством самых ярких красок в честь восстановленного в 2017 году такого знакового для театра спектакля.

Площадь кажется огромной и в то же время очень уютной. Посередине – фонтан. Скамейки, светильники. Можно в любое время дня отдохнуть в тени деревьев…

Фонтан сейчас притих… Приглядитесь, кстати: его сопла выложены в виде скрипичного ключа. Ах, какой же праздничной становится площадь Белой акации, когда он бьет водяными струями!

Вечером, к началу спектакля, площадь Белой акации оживает. Многие зрители любят прийти пораньше, особенно сейчас, когда уже совсем тепло, чтобы просто посидеть на площади перед театром. Или полюбоваться скульптурой девушки на дельфине с лирой в руках. Это скульптура «Муза» (или «Муза на дельфине») работы Александра Князика. Муза встречает, приветствует зрителей при подходе на площадь Белой акации. В свое время скульптор Князик рассказывал, что «в своей скульптуре стремился передать ощущение радости жизни, восторга»…

Родилась вместе с новым зданием театра: страницы истории одесской площади Белой акации

Строительство нового здания театра и площади начиналось в 1966 году. В театре и по сей день бережно хранятся черно-белые фото, запечатлевшие стадии этого долгого-долгого строительства, воплощавшего в жизнь проект архитектора Г. Топуза и инженера А. Любовского при участии архитектора В. Красенко.

Собирались построить быстро, за два-три года. Но все обернулось совсем не так. Строительство стало «одесским долгостроем»: два-три года растянулись почти на 15 лет.

C приходом в должность директора театра народного артиста СССР Михаила Водяного строительные работы оживились и именно благодаря его настойчивости и популярности многие вопросы решались значительно быстрее, чем раньше. Эта настойчивость, как рассказывают в театре, стоила Михаилу Водяному первого инфаркта…

Здание театра было построено лишь в 1981 году. На площади рядом с театром был установлен фонтан, специально изготовленные светильники… 29 апреля 1981 года Михаил Водяной получил от строителей символический ключ. Первый спектакль в новом здании состоялся 7 октября 1981 года.

Акация на площади Белой акации

Молоденькие деревца акации на площади – это особая история. На фестивале «Акация Фест» их высадили первые исполнительницы главных ролей в спектакле «Белая акация» (а позже – и в одноименном фильме), корифеи сцены – народная артистка Украины Евгения Дембская и заслуженная артистка Украины Идалия Иванова. Третье молодое деревце было высажено артистами театра.

Площадь и театр Музкомедии – единое целое, они сроднены… Радость, и глубокая печаль слиты воедино. Здесь с радостью встречают зрителя, здесь дарят фестивальный блеск, отсюда аплодисментами провожают в последний путь артистов театра.

…Вскоре после ухода из жизни Евгении Дембской высаженное ею на площади деревце акации раскололось надвое. Сотрудники театра сразу обратились к специалистам. Те вынесли вердикт: дерево будет жить, надо только ему немного помочь.

Деревце живет. Оно зеленое-зеленое и готово (не торопится!) вот-вот зацвести. Мы успели запечатлеть на нем бутоны акации…

На фасаде театра читаем: «Працюємо заради Перемоги!». Вы увидите этот девиз сразу, как только попадете на площадь Белой акации. На нее по-прежнему торопится благодарный зритель. Проходя через нее, он в наши наполненные тревогами дни спешит попасть в волшебный мир одесской Музкомедии – за надеждой, верой и улыбкой. Пусть даже иногда – сквозь слезы…

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Фото автора, архивные фото предоставлены пресс-службой Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного