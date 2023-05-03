Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы отказался вносить залог и ему надели электронный браслет: дело «Краяна»

Мэр Одессы отказался вносить залог и ему надели электронный браслет: дело «Краяна»

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), Одесский городской голова Геннадий Труханов, подозреваемый по делу о приобретении здания бывшего завода «Краян», должен был внести залог в 30 миллионов 866 тысяч гривен до 2 мая включительно.

Но как сообщает издание «Интент», в пресс-службе ВАКСА этот факт не подтвердили.

Кроме того, по информации издания «Думская», Геннадий Трухавнов подал апелляцию и правоохранители надели электронный браслет на его ногу. Гаджет с маячком геолокации предназначен для того, чтобы подсудимый во время рассмотрения дела не смог уйти от правосудия.

Следует отметить, что 3 мая Одесский городской совет объявил проведение очередной сессии. Как в таких условиях мэр Одессы должен проводить очередное заседание, прокомментировал глава Одесского «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко:
«С одной стороны, суд запретил городскому голове общаться с другими фигурантами дела. А среди них и депутаты, и чиновники горсовета. А с другой стороны, прямого запрета на исполнение обязанностей городского головы тоже не было. Но как городской голова может проводить, например, сессию горсовета при таких условиях – непонятно”.

Напомним, что ранее, 25 апреля ВАКС вынес решение, что Труханов должен носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями, сообщать об изменении работы, местожительстве и появляться по вызову суда. Ему также запретили покидать территорию Украины без разрешения суда и обязали сдать загранпаспорта.

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Фото: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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