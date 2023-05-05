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Геннадий Труханов вышел из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог

Геннадий Труханов вышел из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог

Соратник мэра Одессы Геннадия труханова по партии “Доверяй делам” внес за него залог в размере 13,42 миллионов гривен. Теперь одесский городской голова может выйти на свободу.

О внесении залога сообщил депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцура. Он же и внес залог из личных средств.

«Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСА», — сразу объяснил Танцюра, чтобы не муссировать тему происхождения такой большой суммы денег.

После внесения залога, Труханова должны выпустить из СИЗО.

Напомним, что городского голову Одессы взяли под стражу в связи с делом по приобретению городом помещений завода «Краян». Альтернативой аресту определили залог более чем в 13 миллионов гривен.

Перед этим адвокат мэра подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС, которую должны рассматривать на следующей неделе.

Напомним, что в четверг, 4 мая 2023 года, мэр Одессы Геннадий Труханов, проходящий по так называемому «делу Краяна» был взят под стражу. Альтернативой выступила возможность внести залог.

После ареста поручиться за Труханова, чтобы того отпустили на поруки, пробовал мэр Киева Владимир Кличко.

Также мы ранее сообщали, что временно исполнять обязанности городского головы Одессы на период вынужденного отсутствия Геннадия Труханова «строительный» вице-мэр Александр Филатов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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