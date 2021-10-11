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Труханов уверен: суд над ним «будет иметь значение для всей Украины»

Труханов уверен: суд над ним «будет иметь значение для всей Украины»

Мэр Одессы Геннадий Труханов накануне очередного судебного заседания об избрании ему меры пресечения снова прокомментировал ситуацию.
Своими мыслями городской голова поделился на своей странице в Facebook.

«Этот процесс – показательный во всех отношениях»

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По словам Труханова, сегодня, 11 октября (когда должно состояться очередное заседание Высшего антикоррупционного суда Украины об избрании мэру Одессы меры пресечения) – непростой и важный день и не только для него.

«Этот процесс – показательный во всех отношениях. И, увидите, он будет иметь значение для всей Украины.

Либо мы даем понять, что политический заказ – это рудимент прошлого, либо же даем неограниченные возможности политикам и бизнесменам ставить на государственные должности своих ручных менеджеров. Которые вместо общественных интересов будут защищать корпоративные. И фактически уничтожат местное самоуправление»,

– пишет Труханов.

Он также назвал «Одесское дело» «экзаменом для всей судебной системы Украины, который ранее с треском провалили НАБУ и САП», и его нельзя рассматривать как традиционный судебный процесс.

«Это Киев в лице отдельных структур – против нашего города. В лице местного самоуправления, территориальной громады.

На нашей стороне – закон. Это мотивирует нас и дает уверенность в завтрашнем дне.

А благодаря вашей поддержке мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы противостоять политическому цирку, которому не место в Одессе.

Ранее мы это уже доказывали. Докажем и в этот раз»,

– добавил Труханов.

Кто поддержал мэра Одессы?

Стоит отметить, что Труханова поддержал мэр Клайпеды (Литва) Витаутас Грубляускас.

«Желаю, чтобы правда и справедливость наконец-то победили и помните – то, что нас не уничтожает, делает нас крепче… Держитесь, уважаемый коллега, мыслями и поддержкой я с вами»,

– написал он во комментарии к посту главы Одессы.

За что судят Труханова

Напомним, в пятницу, 8 октября, Высший антикоррупционный суд Украины так и не вынес решения о мере пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и управляющего делами исполнительного комитета Одесского горсовета Олега Брындака. Рассмотрение вопроса продолжится сегодня, 11 октября.

Как сообщалось, мэра Одессы и еще ряд муниципальных чиновников обвиняют в махинациях с землями Одесской территориальной громады, которые нанесли ущерб в сотни миллионов гривен.

Фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации, злоупотребление служебным положением, хищение имущества, легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, а также получение и предоставление неправомерной выгоды.

По данным НАБУ, речь идет о выведении из бюджета города 131 млн грн и передаче под застройку почти 16 га земли. Сумму нанесенного ущерба оценили в 689 млн грн.

Обвинение требует ареста Геннадия Труханова, или залога в 120 миллионов грн. Но, по словам мэра Одессы, такой суммой он не располагает.

В своем видеообращении к одесситам Геннадий Труханов назвал врученное ему подозрение «беззаконным».

Ранее Труханова обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл – суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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Фото с Facebook-страницы Геннадия Труханова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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