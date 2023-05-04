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Агенты Кремля на службе Украины: самые громкие разоблачения

Агенты Кремля на службе Украины: самые громкие разоблачения

Более трехсот предателей выявила Служба безопасности Украины (СБУ) с начала полномасштабной войны. Об этом в интервью «Інтерфакс-Україна» заявил глава СБУ Василий Малюк. Одним из самых громких разоблачений, при расследовании которого была выявлена целая агентурная сеть, стало задержание по подозрению в госизмене начальника Главного управления СБУ в Крыму полковника Олега Кулинича.

Кулинич: агент ФСБ в руководстве СБУ?

задержание Кулинича

Недавно досудебное расследование по его делу завершилось. Результаты следствия обнародовало Государственное бюро расследований (ДБР). В ходе расследования установлено, что Олег Кулинич был привлечен работниками ФСБ рф к негласному сотрудничеству. Руководили его деятельностью из Москвы, из так называемого политического офиса, который контролировал деятельность ряда влиятельных украинских политиков, должностных лиц, правоохранителей.

Олег Кулинич с 1989 по 1994 годы учился в Высшей школе КГБ СССР и академии ФСБ рф. Воинскую службу проходил в Федеральной службе контрразведки рф. А потом — до 2006 года — в Службе безопасности Украины.

В 2019 году по заданию спецслужб рф Кулинич был внедрен в ближайшее окружение руководства СБУ. В 2020-м был назначен начальником главного управления Службы безопасности в Автономной республике Крым, которое тогда размещалось в Херсоне.

Кулинич имел доступ ко всей секретной информации СБУ. При этом, по указаниям московского руководства, стремился внедрять «своих» людей в различные государственные и правоохранительные органы. Кроме того, Кулинич должен был донести отдельным руководителям СБУ мнение о необходимости изменения внешнеполитического курса Украины с евроатлантического на нейтральный. Входила в его задачи и вербовка наших граждан, обладающих секретной информацией либо же способных ее получать.

Наумов: внедренный «человек» Кулинича

Андрей Наумов

По заданию Москвы Олег Кулинич внедрил своих доверенных людей на некоторые руководящие должности в СБУ. В первую очередь его интересовали региональные подразделения в Черниговской, Сумской, Харьковской и других пограничных областях.

На должность первого заместителя главы СБУ он продвигал экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Это позволило бы влиять на работу Департамента контрразведки СБУ.

До войны Наумов «прославился» в скандальных журналистских расследованиях о контрабанде и коррупционных схемах на таможне. А накануне полномасштабной российской агрессии — достоверно зная о нападении рф — из Украины сбежал. Задержали его на границе Сербии. В машине Наумова были найдены незадекларированная крупная сумма в долларах и евро и драгоценные камни.

Сейчас Верховный суд в Сербии рассматривает дело против Андрея Наумова об отмывании денег. Сам он находится под арестом. А украинские правоохранители расследуют деятельность Наумова по статье о госизмене. Идет процедура экстрадиции беглого генерала из Сербии.

Кулинич может быть причастен к сдаче Херсона

Херсон

В ДБР утверждают, что Кулинич знал о планах российских войск атаковать Украину с территории оккупированного Крыма. Но эту информацию скрывал.

В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной обстановке в регионе. Более того — он дал приказ личному составу покинуть место службы. А позднее — выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.

24 февраля Кулинич выехал в Киев. Здесь он занимал должность помощника главы СБУ Ивана Баканова по особо важным поручениям.

Из Реестра судебных решений следует, что фактическое расследование действий Кулинича началось 3 марта 2022 года — то есть на следующий день после того, как войска рф захватили Херсон. В июле по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами россии он был задержан. Вскоре дело передадут в суд. В случае обвинительного приговора Кулинич может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По информации сайтов dbr.gov.ua; radiosvoboda.org и chesno.org


Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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