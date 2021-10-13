Новости Одессы и Одесской области

Дело на миллиард: в чем подозревают мэра Одессы?

Дело на миллиард: в чем подозревают мэра Одессы?

В чем подозревают мэра Одессы, что ему грозит и что говорит он сам, читайте в нашем материале.

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 6 октября сообщила на своей странице в Фейсбуке о причастности городского головы Одессы Геннадия Труханова к финансовым махинациям. Следом за генпрокурором эту информацию подтвердили в специальной Антикоррупционной прокуратуре (САП) и в Нацагентстве по борьбе с коррупцией (НАБУ). Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже даже избрал меру пресечения фигурантам. 

НАБУ и прокуратура обвиняют Труханова

Мэру Одессы и чиновникам Одесского горсовета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации.

«Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 миллионов гривен», — пояснили в НАБУ и САП.

Кто еще под следствием?

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек. Помимо Геннадия Труханова, подозрения предъявили экс-прокурору области Олегу Жученко, управляющему делами исполкома горсовета Олегу Брындаку, директору юридического департамента мэрии Инне Поповской и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Ранее мы рассказывали о том, что Геннадий Труханов считает возбужденное против него дело «беззаконным».

Что грозит мэру Одессы?

труханов отчет

САП ходатайствовала перед судом о заключении под стражу одесского градоначальника с возможностью выйти под залог в 120 миллионов гривен. Однако суд принял другое решение — 30 миллионов гривен залога, сдать загранпаспорт и не выезжать из Одессы без разрешения. Также он должен сообщать об изменении своего места проживания и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

Вердикт Геннадий Труханов планирует обжаловать, впрочем, как и прокуратура.

— Еще два с половиной года назад, когда мы хотели применить отстранение (от должности. — Прим. ред.) и содержание под стражей, суд не стал на нашу сторону. Это позволило ему избежать наказания и дальше осуществлять преступные действия, — заявил прокурор Максим Кравченко.

Что думает об этом Геннадий Труханов?

Подозрения в свой адрес городской голова Одессы назвал «беззаконными» и считает, что многим хотелось бы уничтожить местное самоуправление в Одессе. По словам мэра, в этом замешаны многие застройщики, а также «разнокалиберные киевские и одесские политики».

При этом Труханов отмечает, что, согласно результатам соц­опросов, его как мэра города поддерживают большинство одесситов. Он выразил надежду, что «закон и здравый смысл победят, и мы достойно пройдем это искусственно созданное испытание».

Ранее мы рассказывали о том, что в САП считают мера пресечения, избранную для Труханова, слишком мягкой.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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