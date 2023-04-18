Одесса за границей: также называются улицы, площадь и несколько городов

Одесса, возможно самый известный в мире украинский город. Именем Одессы называют европейские улицы, площади и даже целые города. У Одессы обширные международные связи во всех уголках мира и много наших улиц также названы в честь городов-побратимов.

Одесса во всем мире

Если быть очень дотошными, то начинать нужно с болгарского города Варна, которая в древности носила то же имя, что и Одесса, — Одессос. Но это были дела давно минувших дней, а нас больше интересует день сегодняшний. Сейчас у Одессы 22 города-побратима, и топонимы многих из них носят имя нашего города. Например, в венгерском Сегеде целый район города назван Одесским, в итальянской Генуе есть улица Via Odessa, а в египетской Ларнаке открыт парк, получивший имя в честь южной столицы.

Одесса в Берлине

Самым свежим одесским названием может похвастать Берлин. В январе 2023 года в самом центре немецкого города появилась площадь Odesaplatz. Причем, заметьте, название Одессы там написано по-украински. Да и назвали площадь не просто так. Дело в том, что она располагается в городском округе Лихтенберг, как раз у музея Карлсхорст. Именно в здании этого музея в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. Кроме того, на площади установили «знак солидарности», на котором рядом с немецким написано и украинское название топонима.

Вообще после начала российской агрессии многие города стали выражать свою солидарность с украинской Одессой. В Клайпеде еще год назад именем Одессы назвали набережную, а мэр города признался в любви к одесситам и пожелал нам еще больше оптимизма, которому у нас можно поучиться.

Одесса в Париже

Одесская улица — rue d’Odessa — есть и в Париже, и она даже имеет свою историю. Название улица получила в память о бомбардировке нашего города объединенной англо-французской эскадрой в 1854 году во время Крымской войны. В то время, почти 170 лет назад, обстрел Одессы воспринимался Францией как победоносный, что и позволило назвать улицу в честь обстрелянного города.

Буквально сразу на карте Парижа появилась не просто улица, а целый вольный городок, который так и назывался — cite d’Odessa, в буквальном переводе «город Одесса». Спустя четверть века, 27 апреля 1881 года, постановлением муниципалитета Парижа произошла реструктуризация бывшего «одесского городка», вследствие чего появилась Одесская улица. Сейчас она находится в 14-м округе Парижа, недалеко от легендарного бульвара Монпарнас, Люксембургского сада и Латинского квартала. Этот район французской столицы очень оживленный, здесь находятся многие известные кафе и театры, и Одесская улица вписывается в это окружение как нельзя более органично.

Одесса в Канаде

Что касается названия городов, то у Одессы огромное количество «однофамильцев», которые расположены в разных странах и даже на разных континентах — в Америке, Канаде, Бразилии.

Так же, как и в Париже, в канадской провинции Онтарио об обстреле Одессы во время Крымской войны напоминает и бывший поселок Милл-Крик. Его переименовали в Одессу в память об осаде нашего города или, как писали в то время, в честь «победы британской армии во время Восточной войны». Восточной, англичане называли Крымскую войну, в которой принимали участие, а также обстреливали Одессу в составе англо-французской эскадры.

Одесса в США

В XIX веке в Америке появилась мода давать небольшим поселкам имена крупных городов из других стран. И чаще всего среди них встречается название Одесса. Самая крупная американская Одесса расположена в штате Техас, и имеет непосредственное отношение к нашему городу.

В 1881 году его основали немецкие колонисты-одесситы, которые эмигрировали из Южной Пальмиры. Они построили железнодорожную станцию, а в 1927 году, когда здесь начали добывать нефть, поселок получил статус города. С тех пор этнический состав населения техасской Одессы почти не изменился. Сейчас здесь добывают нефть и газ, а крупнейшая газета называется «Одесский американец». Между прочим, президент Америки Джордж Буш-старший целый год прожил в техасской Одессе.

Одесса в Бразилии

Есть Одесса и в Бразилии, правда, город там носит название Нова-Одесса. Это единственная Одесса, находящаяся в Южном полушарии. Одесситы здесь, увы, никогда не жили, а название город получил благодаря министру сельского хозяйства Бразилии. Он бывал во многих городах Европы, но больше всего ему понравилась черноморская Одесса. В честь нее он и основал город с таким же названием.

Легендарная рок-группа пела об Одессе

Еще в 1969 году у американо-австралийской группы Bee Gees, которая была одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии, вышел альбом под названием «Одесса». Открывала альбом песня «Odessa (City on the Black Sea)» в исполнении Робина Гибба, написанная братьями Барри, Робином и Морисом Гибб. Кстати, это был последний альбом группы, после его выхода она распалась.

В честь нашей Одессы названы не только города и улицы. Например, ее имя носит одна из вершин Туркестанского хребта, астероид, открытый в 1976 году, и метеоритный кратер в штате Техас. И это далеко не все.

Читайте также: