Труханова арестовали: кто будет управлять Одессой в его отсутствие?

Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на источник в горсовете, соответствующее распоряжение подписал сам Труханов перед поездкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), где в четверг, 4 мая, его взяли под стражу.

Стоит отметить, что согласно порядку распределения обязанностей между мэром и его замами, врио городского головы должен был стать первый зам Сергей Тетюхин: на прошедшей 3 мая сессии его утвердили в данной должности. Однако это решение мэр подписать не успел. Кроме того, Тетюхин сейчас находится в отпуске.

Арест мэра Одессы: что известно

Как сообщалось ранее, 4 мая ВАКС изменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения, отправив его под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 13 420 млн грн.

По словам адвоката Труханова Александра Лысака, уже сегодня защита мэра Одессы подаст апелляционную жалобу на определение суда, отправившего Труханова в СИЗО. Но апелляция начнет рассмотрение жалобы лишь на следующей неделе.

Также Лысак сообщил, что вносить залог за мэра Одессы не будут.

Напомним, городской голова Одессы – главный обвиняемый в так называемом «деле Краяна».

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