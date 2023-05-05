Труханова арестовали: кто будет управлять Одессой в его отсутствие?

Временно исполнять обязанности городского головы Одессы на период вынужденного отсутствия Геннадия Труханова будет «строительный» вице-мэр Александр Филатов.
Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на источник в горсовете, соответствующее распоряжение подписал сам Труханов перед поездкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), где в четверг, 4 мая, его взяли под стражу.
Стоит отметить, что согласно порядку распределения обязанностей между мэром и его замами, врио городского головы должен был стать первый зам Сергей Тетюхин: на прошедшей 3 мая сессии его утвердили в данной должности. Однако это решение мэр подписать не успел. Кроме того, Тетюхин сейчас находится в отпуске.
Арест мэра Одессы: что известно
Как сообщалось ранее, 4 мая ВАКС изменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения, отправив его под стражу с возможностью выхода на свободу под залог 13 420 млн грн.
По словам адвоката Труханова Александра Лысака, уже сегодня защита мэра Одессы подаст апелляционную жалобу на определение суда, отправившего Труханова в СИЗО. Но апелляция начнет рассмотрение жалобы лишь на следующей неделе.
Также Лысак сообщил, что вносить залог за мэра Одессы не будут.
Напомним, городской голова Одессы – главный обвиняемый в так называемом «деле Краяна».
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