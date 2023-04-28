Новости Одессы и Одесской области

Суд изменил меру пресечения еще двоим фигурантам по делу завода «Краян»

Суд изменил меру пресечения еще двоим фигурантам по делу завода «Краян»

27 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меры пресечения еще двоим обвиняемым по делу завода «Краян». Об этом сообщили в пресс-службе Центра протидействия коррупции.

Это произошло по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и коллегии судей ВАКС.

Речь идет о бывших главе депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае и директоре департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе (на фото). Ранее по этому делу к ним был применен домашний арест, который со временем заменили личными обязательствами.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры предосторожности в виде залога в размере 6 миллионов 600 тысяч  гривен Василию Шкрябаю и 1 миллион 342 тысячи гривен Алексею Спектору. Прокуратура также ходатайствовала арестовать этих двоих фигурантов дела, но суд не удовлетворил эту просьбу САП.

Кроме залогов, на обоих обвиняемых возложили ряд обязанностей, в том числе прибывать по вызову в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать территорию Украины, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения со свидетелями. В случае неисполнения обязанностей внесенные в качестве залога средства взыскают в доход государства.

Добавим, что Шкрябай и Спектор являются фигурантами еще двух дел НАБУ: по аэродрому «Застава» и деятельности преступной организации в Одессе. В этих производствах к ним также применены залоги.

Напомним что ранее, во вторник, 25 апреля,  ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен.

Читайте также:

Фото: Центр противодействия коррупции

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Дело «Краян»: на мэра Одессы наденут электронный браслет
    Дело «Краян»: на мэра Одессы наденут электронный браслет

    Во вторник, 25 апреля 2023 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об изменении меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Переименование улиц в Одессе: мэрия предложила 15 новых названий
    Переименование улиц в Одессе: мэрия предложила 15 новых названий

    25 апреля Одесский городской совет запустил уже третье в этом месяце голосование по переименованию топонимов города. Теперь в писок попало 8 улиц и 7 переулков все районов Одессы. Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова могут арестовать
    Мэра Одессы Геннадия Труханова могут арестовать

    В понедельник, 24 апреля 2023 года, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке завода «Краян». Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников на содержание под стражей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе началось электронное голосование за переименование улиц и площадей
    В Одессе началось электронное голосование за переименование улиц и площадей

    Одесситов приглашают вновь к электронному голосованию. Новое голосование касается переименования нескольких улиц, площади, проспекта и выбору названий для аллей в парке Победы. Для этого запущено 8 опросов, которые будут проводить с 10:00 19 апреля и до 10:00 1 мая. Об этом сообщили на официальном сайте Одесского горсовета.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Организатор беспорядков в Одессе 2 мая 2014 получил большой тюремный срок
    Организатор беспорядков в Одессе 2 мая 2014 получил большой тюремный срок

    Сегодня, 18 апреля 2023 года, Приморский суд Одессы объявил приговор бывшему начальнику одесской полиции Дмитрию Фучеджи, признанному виновным в организации массовых беспорядков во время событий 2 мая 2014 года. По требованию прокуратуры ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением звания полковника и не только.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить