Суд изменил меру пресечения еще двоим фигурантам по делу завода «Краян»

27 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меры пресечения еще двоим обвиняемым по делу завода «Краян». Об этом сообщили в пресс-службе Центра протидействия коррупции.

Это произошло по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и коллегии судей ВАКС.

Речь идет о бывших главе депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае и директоре департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе (на фото). Ранее по этому делу к ним был применен домашний арест, который со временем заменили личными обязательствами.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры предосторожности в виде залога в размере 6 миллионов 600 тысяч гривен Василию Шкрябаю и 1 миллион 342 тысячи гривен Алексею Спектору. Прокуратура также ходатайствовала арестовать этих двоих фигурантов дела, но суд не удовлетворил эту просьбу САП.

Кроме залогов, на обоих обвиняемых возложили ряд обязанностей, в том числе прибывать по вызову в суд, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать территорию Украины, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения со свидетелями. В случае неисполнения обязанностей внесенные в качестве залога средства взыскают в доход государства.

Добавим, что Шкрябай и Спектор являются фигурантами еще двух дел НАБУ: по аэродрому «Застава» и деятельности преступной организации в Одессе. В этих производствах к ним также применены залоги.

Напомним что ранее, во вторник, 25 апреля, ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен.

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Фото: Центр противодействия коррупции