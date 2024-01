Топ пять событий выходных 27-28 января: концерты, стендап, спектакли

27-28 января, 16:00 — «Танго пламени и льда» Одесская опера. Купить билеты

Танго на сцене оперного театра и балета. Это уже звучит интригующе!

Спектакль создан на музыку трех композиторов. Два из них – признанные в мире классики танговой музыки – аргентинцы Астор Пьяццолла и Эдгардо Донато, третий – Мариано Мореза – представитель нового поколения художников, музыкальный вундеркинд, по определению критиков, и восходящая звезда стиля нового фламенко. Каждый из творцов, безусловно, персона музыкального мира танго.

Они совершенно разные, порой – на самом деле антиподы, однако всех их объединяют: узнаваемый стиль, эксперимент и яркая собственная манера, безумная энергетика и жизнь в пульсе глобального ритма эпохи. И именно такое органическое, благородное сочетание одновременно разной и близкой музыки создает незаурядную атмосферу и характер импрезы «Танго пламени и льда». Стихии пламени и льда избраны как символы вечных споров и борьбы между мировоззрениями, мужчиной и женщиной, жизнью и смертью.

27 января, 17:00 — Спектакль «1900-й: Легенда о пианисте». Театр Василька Купить билеты

История на 88 клавиш, которую нужно услышать.

«1900-й» – это легенда о гениальном пианисте Новеченто, так никогда и не покидающем лайнер, на котором родился. Но слава о таланте которого распространялись по континентам и вызвала зависть у самых популярных музыкантов мира.

Возможна ли свобода в ограниченном пространстве? Полностью отдаваться страсти – это счастье или тяжелая ноша? Всегда ли увольнение – это спасение? Неожиданная, впечатляющая и драйвовая постановка главного режиссера театра – Александра Самусенко, где исполнитель роли Новеченто (1900-го) – Вадим Бессараб, которого одесситы знают как виртуозного пианиста, будет вживую исполнять адаптированные им узнаваемые музыкальные произведения на рояле.

28 января, 18:00 – MOZ-ART-KONZERT. Кирха Купить билеты

Давайте отпразднуем вместе день рождения гениального музыканта! Со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта долгожданное событие: MOZ-ART-KONZERT в исполнении выдающихся музыкантов Одессы. Музыка, полная радости и счастья, прикасающаяся к самым сокровенным струнам души — это именно то, что сейчас нам так нужно!

28 января, 18:00 — Концерт трибьют AC/DC Купить билеты

AC/DC 50 лет!!!

Лучший трибьют AC/DC восточной Европы группа АS/DS играет мощный 2 часовой благотворительный концерт в поддержку ВСУ в Одесской филармонии! В это нелегкое время рокеры дают благотворительные концерты в поддержку наших воинов.

Почему стоит уйти?

Лучшее tribute шоу легендарных AC/DC. Проверенные временем хиты. Безумная энергетика рок-н-ролла.

В честь 50-летия AS/DS tribute show исполнит легендарные хиты времен 1974 – 2019 годов хиты такие как Back in Black, T.N.T., Thunderstruk, Are You Ready, Highway to hell и многие другие.

28 января, 19:00 – Стендап импровизация. Минималист. Купить билеты

Иван Голованенко и Вюсал Талыбов, яркие представители современной одесской комедийной сцены, готовят свои сольные стендапы концерты. В процессе подготовки проводят ивенты как с подготовленным материалом, так и с импровизацией, где зритель выступает своего рода «фокус-группой», вас ждет час импровизации с залом, истории, которые происходили с комиками на разных выступлениях и много личных мыслей и рефлексии. Для вас выступят Иван Голованенко и Вюсал Талыбов.