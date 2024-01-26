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В Одесской области во время пожара сгорел человек (фото)

В Одесской области во время пожара сгорел человек (фото)

В Затоке Белгород-Днестровского района вчера, 25 января 2024 года, произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Спасателям удалось спасти двух жителей. Еще один погиб.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

В сообщении говорится, что сообщение в Службу спасения поступило в 22:44.

Приехавшие на вызов спасатели увидели, что пылает частное жилое здание. Более трех часов продолжалось тушение пожара — в 00:42 пожар локализован и в 02:05 — полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

пожежа у Затоці

Во время проведения спасательных работ, пожарным удалось спасти мужчину и женщину, 1962 и 1965 годов рождения соответственно. Но на месте пожара спасатели обнаружили погибшего гражданина 1962 года рождения.

Также пожарным удалось спасти три соседних дома, которые расположены рядом с горящим.

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пожежа у Затоці

Причину пожара и нанесенный ущерб устанавливают.

Как рассказали в ГСЧС Одесской области, для тушения пожара привлекли 3 единицы техники и 17 пожарных; от местной пожарной команды — 2 единицы техники и 4 спасателя.

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Світлана Гілеску ПРОФИЛЬ

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