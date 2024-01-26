Новости Одессы и Одесской области

На войне погиб сотрудник Национального природного парка из Одесщины

На войне погиб сотрудник Национального природного парка из Одесщины

Свою жизнь за независимость Украины отдал житель Татарбунарской громады Александр Зинченко. К оружию в войне с российским захватчиком он стал еще десять лет назад.

О гибели своего коллеги сообщили на facebook-странице Нацпарка «Тузловские лиманы».

Защитник погиб при выполнении боевого задания. Погибшему Александру Зинченко навсегда останется 35 лет.

Александр не в первый раз столкнулся с врагом на поле боя.

Как сообщил его коллега, исследователь и охранник Иван Русев, еще в 2014-2016 годах Александр был участником боевых действий антитеррористической операции. А с первых дней полномасштабного вторжения снова взял в руки оружие и пошел на защиту нашего государства.

Добрый, искренний, открытый, справедливый, светлый человек. Таким он навсегда останется в нашей памяти.

вспоминают погибшего героя коллектив «Тузловских лиманов».

Информации о дате прощания с погибшим героем пока нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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