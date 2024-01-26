На войне погиб сотрудник Национального природного парка из Одесщины

О гибели своего коллеги сообщили на facebook-странице Нацпарка «Тузловские лиманы».

Защитник погиб при выполнении боевого задания. Погибшему Александру Зинченко навсегда останется 35 лет.

Александр не в первый раз столкнулся с врагом на поле боя.

Как сообщил его коллега, исследователь и охранник Иван Русев, еще в 2014-2016 годах Александр был участником боевых действий антитеррористической операции. А с первых дней полномасштабного вторжения снова взял в руки оружие и пошел на защиту нашего государства.

Добрый, искренний, открытый, справедливый, светлый человек. Таким он навсегда останется в нашей памяти.

вспоминают погибшего героя коллектив «Тузловских лиманов».

Информации о дате прощания с погибшим героем пока нет.

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