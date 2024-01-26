Новини Одеси та Одеської області

Топ п’ять подій вихідних 27-28 січня: концерти, стендап, вистави

Топ п’ять подій вихідних 27-28 січня: концерти, стендап, вистави

Одеські театри та концертні зали завершили новорічні програми, тому й з афіш зникли новорічні ялинки та яскраві вогники. Але це не означає, що тепер немає де шукати гарний настрій. Кожний знайде своє: від класичної музики до стендапу. Розкажіть нам потім, як пройшли ваші вихідні.

27-28 січня, 16:00 – “Танго полумʼя і льоду” Одеська опера. Придбати квитки

танго в Оперному

Танго на сцені театру опери та балету. Це вже звучить інтригуюче!

Вистава створена на музику трьох композиторів. Два з них – визнані у світі класики тангової музики – аргентинці Астор П’яццолла та Едгардо Донато, третій – Маріано Мореза – представник нового покоління митців, музичний вундеркінд, за визначенням критиків, і висхідна зірка стилю нового фламенко. Кожен з творців, безумовно, персона музичного світу танго. Вони цілком різні, часом – насправді антиподи, проте, усіх їх єднають: впізнаваний стиль, експеримент та яскрава власна манера, шалена енергетика і життя у пульсі глобального ритму епохи. І саме таке органічне, шляхетне поєднання водночас різної й близької музики створює непересічну атмосферу та характер імпрези «Танго полум’я і льоду». Стихії полум’я і льоду обрані як символи вічних суперечок та боротьби між світоглядами, чоловіком і жінкою, життям і смертю…

27 січня, 17:00 – Вистава “1900-й: Легенда про піаніста”. Театр Василька Купити квитки 

піаніст

Історія на 88 клавіш, яку треба почути.

«1900-й» – це легенда про геніального піаніста Новеченто, який так ніколи і не залишав лайнер, на якому народився. Але слава про талант якого ширилися континентами й викликала заздрощі у найпопулярніших музикантів світу.

Чи можлива свобода в обмеженому просторі? Повністю віддаватися пристрасті – це щастя чи тяжка ноша? Чи завжди звільнення – це порятунок? Неочікувана, вражаюча і драйвова постановка головного режисера театру – Олександра Самусенка, де виконавець ролі Новеченто (1900-ого) – Вадим Бессараб, якого одесити знають як віртуозного піаніста, наживо виконуватиме адаптовані ним упізнавані музичні твори на роялі в безпосередній близькості до глядача.

28 січня, 18:00 –   MOZ-ART-KONZERT. Кірха Придбати квитки 

інструментальний концерт

Відсвяткуймо разом день народження геніального музиканта! До дня народження Вольфганга Амадея Моцарта довгоочікувана подія: MOZ-ART-KONZERT у виконаннi видатних музикантів Одеси. Музика, сповнена радістю та щастям, що торкається до найпотаємніших струн душі – це саме те, що зараз нам так потрібно!..

28 січня, 18:00 –  Концерт триб’ют AC/DC Придбати квитки

рок-концерт

AC/DC 50 років!!!

Найкращий триб’ют AC/DC східної Європи гурт АS/DS відіграють потужний 2 годинний благодійний концерт в підтримку ЗСУ в Одеській філармонії! В цей не легкий час рокери дають благодійні концерти на підтримку наших воїнів.

ЧОМУ ВАРТО ПІТИ?

  1. Найкраще tribute шоу легендарних AC/DC.
  2. Перевірені часом хіти.
  3. Божевільна енергетика рок-н-ролу.

На честь 50-річчя AS/DS tribute show виконає легендарні хіти часів 1974 – 2019 років хіти такі як Back in Black, T.N.T., Thunderstruk, Are You Ready, Highway to hell та багато інших.

28 січня, 19:00 – Стендап імпровізація. Мінімаліст. Придбати квитки 

стендап

Іван Голованенко та Вюсал Талибов, яскраві представники сучасної одеської комедійної сцени, готують свої сольні стендапи концерти. В процесі підготовки проводять івенти як з підготовленим матеріалом, так і з імпровізацією, де глядач виступає свого роду «фокус-групою», на вас чекає година імпровізації з залом, історії котрі ставались з коміками на різних виступах та багато особистих думок та рефлексії. Для вас виступатимуть Іван Голованенко та Вюсал Талибов.

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