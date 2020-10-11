Точно, как в аптеке: кто и как готовит лекарства в Одессе?

Чтобы узнать о секретах изготовления лекарств, об отличиях фабричных препаратов от приготовленных провизорами и о том, какие из них более действенны, мы поговорили с заведующей аптекой №22 сети «Фармация» Натальей Кысса.

— Есть ли у нас в городе аптеки, в которых вручную готовят лекарства?

— Да, есть. Их, правда, немного, всего шесть аптек — пять обычных и одна гомеопатическая. Раньше это было целое производство с бюреточными системами, но сейчас все изменилось. Мы готовим наружные, внутренние и детские формы лекарств. Врачи иногда назначают лекарства по индивидуальным рецептам и подбирают такие дозировки, каких в заводском исполнении не найти. Например, свечи или «болтушки», которые выписывают дерматологи, а мы изготавливаем по этим рецептам лекарства. Это очень индивидуально, например, для новорожденных каждый раз меняется дозировка — ведь ребенок растет.

— Кто имеет право готовить лекарства?

— Специалисты — фармацевты и провизоры. Фармацевт непосредственно участвует в процессе приготовления, а провизор-аналитик проверяет его работу. Для этого пишется «контролька», где указано что фармацевт положил, в каком количестве и в каком порядке. То есть готовят лекарство не меньше двух человек, а потом все проверяет провизор-аналитик. Кстати, у нас перепроверяется абсолютно все. Даже когда врач назначает пропись порошков, мы проверяем дозировку — правильно ли он написал, не ошибся ли. Ведь человеческий фактор никто не отменял.

— В чем разница между фармацевтом и провизором?

— Фармацевт — это тот, кто окончил фармацевтическое училище, а провизор — институт. Обязанности фармацевта — готовить препараты либо отпускать готовые лекарственные средства, как мы их называем, «первостольники». Провизор также может отпускать и готовить лекарства, но при этом он еще выполняет организационно-управленческие и лицензионные задачи, то есть документальное управление аптекой.

— Кто обучает молодых провизоров и фармацевтов?

— Когда приходят молодые специалисты, их какое-то время обязательно обучают опытные сотрудники, которые работают в аптеке, постоянно проверяют, что они делают и как. Им могут, к примеру, поручить приготовить какую-то несложную мазь, но все, что они делают, контролирует старший провизор.

— Отличаются ли лекарства, приготовленные вручную, от тех, что производят на фабрике?

— Конечно, отличаются — мы не добавляем полуфабрикатов и консервантов, но из-за этого у лекарств, приготовленных в аптеке, меньше срок годности. Вот, например, есть такое средство, как натрия тетраборат. Этот препарат есть заводской, но многие врачи хотят, чтобы его готовили мы, так как из-за вспомогательных веществ, которые добавляют на производстве, может понижаться эффективность основного вещества. Это и есть одно из основных отличий наших лекарств от фабричных — отсутствие вспомогательных веществ, которые позволяют продлить срок годности. А максимальный срок годности лекарственных форм, которые готовят в аптеке, — 30 дней.

— Случаются ли ошибки при изготовлении препаратов?

— Нет, никогда. В аптеках это абсолютно исключено. Все, что мы готовим, перепроверяется не один раз, все этапы контролируются.

— Есть ли разница между приготовлением взрослых лекарств и детских?

— При изготовлении лекарств для детей существуют другие требования. Детские формы готовятся в асептических условиях. То есть непосредственно перед тем, как приступить к приготовлению детской формы, специалист переодевается, надевает перчатки, шапку, другую обувь и только после этого заходит в помещение, где происходит приготовление. Взрослые формы готовятся в ассистентской, там тоже все стерильно, работают кварцевые лампы, но там все равно немножко другие условия.

— Знают ли работники аптеки все препараты, какие существуют, ведь новые лекарства появляются постоянно?

— Знание основной базы фармакологии мы получаем в училищах и институтах, но наука не стоит на месте, и нам приходится все время совершенствоваться. Ведь фармацевтический рынок развивается очень быстро. Нам помогает и интернет, и постоянное обновление по препаратам — мы черпаем информацию со всех профессиональных источников. Это колоссальный опыт и труд — развиваться и не стоять на месте. Кроме того, есть компьютеры, где содержатся все данные, вся база, но тем не менее основное мы держим в голове — практически всю фармакологию.

— Друзья, соседи и знакомые за помощью обращаются?

— Да, часто бывает. Но мы нормально реагируем на такие вещи. Конечно, приятно, что тебе доверяют, и хочется помочь людям.

— Что самое сложное или неприятное в вашей работе?

— Неприятного ничего нет. Если любишь свою работу, нет каких-то негативных мыслей или сожалений. А самое сложное, наверное, — общение с людьми, ведь они все разные, и к каждому нужно найти правильный подход. Иногда приходится держать себя в руках, а иногда быть психологом. Ведь к нам обращаются не только за помощью, но и приходят пообщаться — это одинокие люди, которым не с кем поговорить. Ну а конфликтов у нас не бывает, мы стараемся гасить их в зародыше.

— А что самое приятное?

— Сам процесс работы, а также когда люди приходят и говорят: спасибо, помогло, сработало.

— Существуют ли мифы о работе фармацевта?

— Многие представляют себе фармацевта как девушку в белом халатике, которая просто стоит у кассы и отпускает медикаменты. Но за этой легкостью у каждой из нас — колоссальный труд, большой багаж знаний, развитие, саморазвитие и тяжелый физический труд. Многие не видят эту сторону нашей работы и даже не подозревают о ней.