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Самая большая одесситка отметила юбилей (фото)

Самая большая одесситка отметила юбилей (фото)

14 сентября в Одесском зоопарке отмечали День рождения самой большой одесситки, слонихи Венди. Ей исполнилось 45 лет — это самый почтенный возраст среди всех слонов в Украине.

Как рассказали в зоопарке, на юбилей слонихи собралось много взрослых и детей. В этот день на сцене зоопарка был праздничный концерт, пели и танцевали детские коллективы, провели мастер-класс по рисованию и изготовлению игрушечных слонят.

юбилей Венди

В конце праздника все смотрели на праздничную трапезу Венди. Сотрудники зоопарка подготовили для нее самую любимую еду — арбузы.

Венди

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юбилей Венди

Индийская слониха Венди родилась в 1979 году в индийских джунглях. Вместе со слоном Таруном она приехала в Одессу в 1981 году, на то время ей было 2 года.

Изначально оба слоненка предназначались для выступлений в цирке, но совершенно не хотели поддаваться дрессировке. И сейчас Венди проявляет своенравный и упрямый характер.

За время пребывания в Одесском зоопарке Венди и Тарун стали семейной парой и произвели на свет в разное время троих слонят — Фантика, Тенди и Дюка. Это единственный случай размножения слонов в зоопарке Украины.

О том, как живется Венди в Одесском зоопарке и что случилось с ее слонятами, читайте в нашей статье: Самая большая одесситка: один день из жизни слонихи Венди

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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