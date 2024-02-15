Как преодолеть стресс и получить психосоциальную поддержку: пять советов от психолога на все случаи жизни

Работа ведется по нескольким направлениям, одно из которых — психологическая поддержка. Сейчас психолог Ирина Проскурина работает в основном по школам — проводит тренинги, направленные на снижение стресса, а также развивающие упражнения.

— Я даю советы, как с помощью упражнений снизить тревожность, — рассказывает Ирина Проскурина. — Самые распространенные — это дыхательные упражнения, когда мы дышим животом, или так называемое квадратное дыхание: четыре секунды — вдох, четыре — задержка дыхания, четыре — выдох и еще четыре секунды — отдых. Работа с телом: простукивание своего лица кончиками пальцев — от лба до подбородка. Простукивание себя ладонями — от плеч и ниже. Разминание шеи и плечевого пояса. Хорошо помогают асимметричные движения руками — это активизирует нейросвязки: человек таким образом переключается и успокаивается.

— Ирина, но в минуты стрессового состояния «квадратное дыхание» — это будет последнее, о чем я вспомню, честное слово!

— Потому что вы не отработали эти навыки во время покоя. Вы о них просто знаете, поэтому в стрессовой ситуации действительно не вспомните. Желательно научиться этому, когда все хорошо.

— В интервью невозможно рассказать обо всех техниках, которые вы применяете на практике. Что советуете прочитать самостоятельно?

— Есть такая известная модель BASIC Ph — это некий «мост над пропастью», который помогает человеку «вырасти» из кризисной ситуации, «соединить» внутреннее «Я» и внешний «Мир». Эта модель о том, как привлекать все ресурсы. Это, во-первых, вера: в Бога, в себя, в ценности, в будущее. Во-вторых, это умение прорабатывать свои эмоции, понимать и проявлять. Важные направления — развитие творчества, социальные контакты.

— С какими вопросами обращаются переселенцы чаще всего?

— На индивидуальных консультациях мы обсуждаем, как планировать свое будущее, как снизить тревожность у себя и у детей. Вообще, как организовать свое проживание в другом месте, психологически на это настроиться.

— Как часто наши соотечественники из других регионов обращаются за советами?

— Хотелось бы, чтобы обращались чаще — консультации бесплатные. Я думаю, что в наше время у всех есть потребность обратиться за советом. Помню, как приехала в одну из сельских школ Ренийской громады, где нет психолога, и на встречу со мной… никто не пришел.

— Боятся психолога больше, чем зубного врача?

— Просто нет практики общения. Пришлось организаторам встречи звонить людям и приглашать. Пришел один человек, потом второй. В итоге мы еле смогли завершить общение в семь вечера.

— Можно ли договориться об индивидуальной встрече?

— Если кто-то хочет лично пообщаться, то я уделю время, можно обратиться в Ренийскую детскую библиотеку и оставить свой контакт. Мне обязательно передадут информацию и я позвоню, чтобы договориться о встрече.

Пять советов — для всех

Люди по разным причинам не обращаются к психологу, но иногда делятся своими чувствами с нами, журналистами.

Мы попросили Ирину помочь в пяти реальных ситуациях. Они достаточно распространены, поэтому советы могут быть полезны многим.

Ситуация первая: страх у малышей

В семье растет ребенок, ему два с половиной года. Когда малыш слышит сирену, бросает игру и с криком бежит к маме. Ребенок маленький, ему не объяснишь происходящее. Как правильно вести себя взрослым?

— Прежде всего надо сохранять равновесие, говорить спокойным голосом.

Очень эффективны дыхательные упражнения, такие как «квадратное дыхание», и телесные контакты. Можно попеть, переключить внимание ребенка. Помогает «заземление»: что я чувствую здесь и сейчас. То есть ребенку, например, можно дать игрушку, сосредоточить на ней внимание — какого она цвета, какая на ощупь.

Ситуация вторая: «рак-отшельник»

Некоторые семьи переселенцев решили продолжить образование ребенка в родной школе — уже почти два года дети учатся в режиме онлайн. Насколько эта жизнь «рака-отшельника» может навредить ребенку в будущем? Что вы посоветуете родителям?

— Да, есть дети, которые продолжают учиться онлайн. Минус в том, что теряется социализация.

Родители должны решить, каким образом ребенок будет контактировать со сверстниками, чтобы развивать навыки коммуникации. Это могут быть занятия в спортивных секциях, кружках, дворовый футбол и тому подобное.

Ситуация третья: «пропал в телефоне»

Женщина, которая сейчас живет в Рени, потеряла все: ее дома больше нет. Она «спасается» в соцсети TikTok. Говорит, если бы не это, она бы не справилась со своим горем. При этом она осознает, что сидеть днями «в телефоне» — не совсем нормально.

— Сложно сказать в эти времена, что нормально, а что нет. Если человеку что-то помогает, то это может быть как ресурс. Но надо помнить, что всегда можно расширить ресурсы. Это может быть прогулка на природе, общение с близкими. Найдите себе какое-то хобби. Или начните изучать, например, английский — для того, чтобы когниции включить (когниция — процесс, с помощью которого происходит обработка информации нашим сознанием). Сосредоточьтесь на развитии. Очень хорошо было бы заняться спортом. Так что мой совет — расширяйте свои ресурсы.

Ситуация четвертая: «чужак»

Женщина, которая переехала в Рени, потому что потеряла жилье, страдает от одиночества. В родном городе она постоянно была в социуме: работа, общение с соседями. Здесь этого нет. В новом городе пожилой женщине трудно найти новые контакты. Что посоветуете?

— Действительно, общение — это один из самых действенных ресурсов. Кстати, проект, в котором я работаю, готовил специалистов для создания групп взаимопомощи. Во многих городах и селах уже созданы такие группы. Люди собираются — переселенцы и местные — и общаются. Они вместе рисуют, собирают мозаику, что-то делают. Таким образом люди знакомятся, создают новые дружеские отношения. В Рени и Ренийской громаде тоже созданы такие группы.

Ситуация пятая: агрессия незнакомца

На днях сотрудницы одного из городских учреждений перенесли стресс: зашел мужчина в форме военного, который искал горсовет. Ответ, что горсовет сменил адрес и надо пройти несколько кварталов, вызвал гнев. Мужчина вел себя очень агрессивно — хлопал дверью, швырял свою сумку, оскорблял, кричал, что он контуженный. Как правильно вести себя в такой ситуации?

— Агрессия — базовая эмоция и может быть у каждого, особенно в наше время. Кто-то адаптировался, и градус агрессии уменьшился. А у кого-то, возможно, произошла трагедия, и человек еще не справился с эмоциями. Это надо, во-первых, принять.

Единого алгоритма действий нет, ведь мы не знаем причины агрессии. Возможно, человек хочет выплеснуть эмоции и ожидает реакции. Если реакции не будет, то агрессия угаснет.

Поэтому надо постараться не реагировать и ни в коем случае не вступать в спор — это только увеличит градус.

Если это не прямая агрессия, вы можете просто послушать, пообщаться, помочь, насколько можете.

Если проявляется агрессия у ребенка, то первым делом я рекомендую занятия контактными видами спорта, как бокс, каратэ, но обязательно под руководством тренера.

Если моменты агрессии у ребенка возникают дома, то можно просто побить подушку, грушу или прокричаться.

Школы самопомощи в Ренийской громаде — где найти?

В областном Центре национальных культур — ведет Вероника Мунтян.

В публичной библиотеке — возглавляет Ирина Елисейцева.

На базе музея — Галина Маратаева.

Во всех сельских библиотеках и Центрах культуры и досуга Ренийской громады.

— Мы проводим встречи раз в месяц, — рассказывает Галина Маратаева, — Говорим о выходе из стрессовых ситуаций с помощью различных успокаивающих упражнений. Каждый из нас и во время войны помнит, что есть литература, искусство, что мы вместе можем делать добрые дела и приближать победу.

Этот проект называется «Социальная сплоченность и поддержка внутренне перемещенных лиц и других уязвимых слоев населения в громадах на юге Одесской области» и реализуется общественной организацией «Региональный аналитический центр» при поддержке программного офиса в Украине Форума гражданской службы мира.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.