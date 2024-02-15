Яркие цвета самой жизни: как художница с Кодымщины преодолевает недуг с помощью кисти

Готовит, печет и имеет ремесло

Девушка родилась с травмой, которую никто не заметил. Когда восьмилетней Светлане сделали прививку, ее разбил паралич. Семья искала помощи повсюду. После девяти лет лечения, специального массажа, приговоров и молитв лежачего ребенка подняли на ходунки.

Девочку всегда интересовал окружающий мир. Она хорошо училась и хотела уметь все. Осваивать домашнюю науку ей помогала мать Людмила. Поэтому сегодня Светлана сама варит кофе, моет посуду, умеет печь печенье, рогалики, варить борщ, шить и резать по дереву. Двум последним умением она училась в училищах, потому что дедушка очень хотел, чтобы внучка имела в руках ремесло. А еще, получая среднее образование в одесском интернате, она начала писать картины.

Специальные художественные школы в Луганске и Ереване Светлана Осадчук также, как и интернат, окончила с отличием.

— На выпускном в Луганске устроили выставку работ студентов. Меня так очаровала серия картин, что я даже воскликнула: «Боже, какая красота!». А дочь мне говорит: «Мама, ты прочитай, кто автор». Читаю — Светлана Осадчук, — рассказывает Людмила.

Таким было начало творческого пути девушки, которая преодолевает недуг с помощью кисти, духовного богатства собственной души и поддержки родных.

На творчество вдохновляют пейзажи и общение

Личной мастерской для художницы служит ее собственная комната. Именно здесь рождаются и оживают сюжеты ее сказок и нарядные уголки природы. Далеко от дома Светлана не путешествует. А на творчество вдохновляют сельские пейзажи, общение и обучение в соцсетях.

Светлана создала уже более 350 работ. Персональные выставки художницы устраивали музеи Кодымы и Одессы. Вернисажи декоративно-орнаментальной народной живописи, для которой характерен цветочный орнамент, разнообразие колористических и композиционных решений, привлекали внимание ценителей искусства. Ее картины и предметы росписи имели большой успех на фестивале «Кодыма-фест», который четыре года подряд проходил в селе Ивашков на севере Одесской области.

Много картин художницы есть у друзей, знакомых и незнакомых людей, в детском отделении Кодымской больницы, где уверены, что они помогают детям быстрее выздороветь.

Творческая пауза и казацкая тематика в честь воинов

Долгое время Светлана не бралась за кисти, хотя живопись для нее — это единственное, что помогает побеждать физическую немощь и выходить за пределы маленького окружающего мира. Причиной творческой паузы стала пандемия, из-за которой отменили «Кодыма-фест». Тогда она решила, что нет смысла творить. Многие ее картины лежали незавершенными, ожидая своего часа. Впоследствии Светлана вновь вдохновенно взялась за работу.

Сейчас она завершает картину, где изображены трое казаков и собака. Какое название ей дать, пока не решила.

— Для картин надо закупить фурнитуру, чтобы украсить их в рамки. Готовимся поехать на кодымский рынок, чтобы напомнить людям о себе. Понимаем, что идет война. Но, может, кто-то увидит нас и захочет приобрести картину, — размышляет Людмила.

Женщина радуется, что успела перед войной вывезти дочь из Луганска. Но жалуется, что в селе нет молодежи и девушке не хватает общения. Хотя говорить ей непросто, она охотно демонстрирует творческие достижения, рассказывает о своем увлечении.

Кроме живописи, художница коллекционирует миниатюрные керамические фигурки. В ее коллекции — более 300 статуэток, которая регулярно пополняется — то Светлана покупает, а то друзья дарят.

А еще дочь с мамой любят петь песни о счастье, о судьбе, о победе украинских воинов. Последние особенно близки сердцу, ведь брат Светланы Борис с первых дней большой войны — на фронте, ныне — на Бахмутском направлении. Его возвращения ждут сестра, мама и бабушка. Не удивительно, что мастерица в своем творчестве обратилась к казацкой тематике.

А вы присмотритесь к картинам Светланы Осадчук. Вдруг какой-то сюжет коснется вашей души и вы захотите иметь у себя дома картины мастера, чье имя уже сегодня вспоминают рядом с именами выдающихся представительниц наивного искусства Марии Примаченко и Екатерины Билокур.

Как связаться с мастерицей

Можете позвонить или написать в Viber ее маме Людмиле по номеру телефона: (099) 546-56-91.

Духовная и материальная поддержка мастерице очень нужны, потому что они дают ей силы к жизни и помогают преодолевать вызовы судьбы.