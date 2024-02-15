Прогноз погоды в Одессе на 16 февраля: не холодно, но и не тепло

В День влюбленных одесситов может подмочить – прогноз погоды на 14 февраля Завтра, в среду, 14 февраля, день, когда многие отмечают День всех влюбленных, погода в Одессе и Одесской области обещает быть хоть и облачной и местами немного дождливой, но при этом достаточно теплой для зимы. В то же время ночью и утром вероятен сильный туман. ПОДРОБНЕЕ

Этой ночью Одесской области угрожает опасное природное явление По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, среду, 14 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлен повышенный уровень опасности из-за возможного сильного тумана. ПОДРОБНЕЕ