Прогноз погоды в Одессе на 16 февраля: не холодно, но и не тепло

Завтра, в пятницу, 16 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются.
Прогноз погоды в Одессе на 16 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.