Страничка «Для детей и родителей» – выпуск второй

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, мы продолжаем нашу рубрику — «Для детей и родителей». Сегодня – вторая страница.

В этом выпуске мы расскажем вам, как и где найти репетитора по математике, почему важно для здоровья правильно убирать квартиру, что такое портативная колонка, а также поднимем всем настроение и вместе приготовим съедобные краски.

• УЧИТЬСЯ И ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ

Где в Одессе найти репетитора по математике и сколько это стоит?

Один из профильных и обязательных предметов выпускных экзаменов — это математика. Мы узнали, как и где найти репетитора и курсы по предмету, а также во сколько это обойдется?

Репетиторы

Лучше всего репетитора искать среди знакомых. Обратитесь за помощью к учителям в школе или к бывшим выпускникам. Но если таких людей нет, загляните в ресурсы для поиска репетиторов: odessa.repetitors.info, gioschool.com, parta.com.ua, obrazovanie.odessa.ua, buki.com.ua, repetitor.org.ua и даже на olx.ua. На этих сайтах можно самостоятельно ознакомиться с анкетами педагогов.

Обратите внимание на рекомендации — был ли достигнут результат с этим преподавателем. Не бойтесь задавать вопросы, проверять паспортные данные и другую информацию.

Пригласите репетитора на пробное занятие, во время которого не должно быть укоров, давления, критики. Присутствуйте на первом занятии.

И, кстати, студенты — это тоже профессионалы, способные справиться с задачей.

В среднем урок репетиторства обойдется от 200-300 гривен за один час — в зависимости от категории педагога.

Курсы

Если вы настроены на курсы, тогда к вашим услугам целые учебные центры: «Люстдорф» (lustdorfweb.com.ua), справочник учебных заведений «Абитуриент инфо» (abiturients.info), «Парта.юа» (hparta.com.ua), «Гармония» (garmonia.org.ua), репетиторский центр «Логос» (apslogos.com) и другие.

Также курсы подготовки к экзаменам часто открывают при высших учебных заведениях.

Сегодня курсы по математике обойдутся в среднем от 1500-2000 гривен за месяц с занятиями 1-2 раза в неделю. При выборе курсов ориентируйтесь на те же рекомендации.

• ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ЮНЫХ МЕЛОМАНОВ

Что выбрать: портативную колонку или мини-динамик

Мини-колонка или портативная колонка — это еще один удобный гаджет, через который можно слушать музыку в любом месте и в любое время, просто подключив к своему компьютеру или телефону. А вот что нужно знать при выборе такой колонки.

Размер и форма. Портативные колонки бывают настольные, напольные и даже такие, что помещаются в руке или кармане. Правда, чем меньше колонка, тем «скромнее» будет звук.

Емкость батареи. Самый оптимальный вариант работы аккумулятора — около шести часов. Хорошо, если колонка будет поддерживать быструю зарядку.

Звучание. Лучший способ оценить звук — протестировать его на месте. В звучании не должно быть каких-либо помех.

Возможности подключения. Портативные колонки подключаются через беспроводную связь Bluetooth (блютус), Wi-Fi (вай-фай), AirPlay (эйр-плэй). Но самый универсальный — блютус. Его поддерживают все гаджеты. Подключение через Wi-Fi требует наличия сети, а AirPlay доступен только гаджетам от Apple. Также некоторые колонки подключаются через USB и обычный провод — как у наушников.

Дополнительные характеристики. Если колонки оснащены слотами для USB-флешки, карт памяти, уточняйте формат поддержки аудиофайлов, могут быть ограничения.

Цена вопроса: на рынках, к примеру на «Седьмом километре» или «Привозе», портативные колонки можно найти от 100 гривен. В магазинах техники — от 250 гривен.

Напомним, что ранее мы публиковали ПЕРВУЮ страницу рубрики «Для дете и родителей». В ней очень много полезных советов.

• Не только развлечение

Какой выбрать конструктор?

Конструктор — это увлекательная и полезная игрушка, которая развивает логику, усидчивость и мелкую моторику ребенка. Однако не нужно забывать о важных характеристиках при его выборе.

Конструктор бывает из…

…пластика — самый популярный и бюджетный. Он прочный, легкий, устойчивый. Имеет разнообразную форму и цвет. Но не должен иметь резких запахов и едкой расцветки.

…дерева — самый экологичный вариант. Подходит для всех возрастов. Его изготавливают из сосны, березы и дуба, которые помогают изучить разные текстуры. К недостаткам древесины относится неустойчивость к сырости и влаге.

…металла — прочный и практичный, реалистичный, хорошо развивает воображение. Ребенок может создать с нуля любую игрушку. Однако много мелких деталей несут в себе опасность. Ими можно пораниться, проглотить, засунуть в ухо или в нос.

Какой конструктор купить ребенку?

Детям до одного года рекомендовано приобретать конструктор с большими деталями, без острых углов. Малышам до трех лет также подойдут большие детали, но уже из разных материалов и форм. Дошкольникам (от четырех до шести лет) можно давать конструктор посложнее, но лучше — под присмотром взрослых. Школьникам будут интересны наборы конструктора с мелкими деталями.

Цена качественного конструктора — от 150 гривен и выше.

• ЗДОРОВЬЕ

Как убирать дом, чтобы ребенок не болел?

Если вы затеяли уборку в доме или в квартире, где находятся маленькие дети, обращайте внимание на следующие детали.

Начать уборку нужно с плинтусов, стен, дверных ручек и розеток. Это те места, которые ребенок, пробуя на вкус, пытается «изучить» в первую очередь. Уберечь малыша от пыли и скопления микробов поможет тщательная влажная уборка каждые два-три дня. Лучше использовать мыльный раствор или уксус с водой.

Детские игрушки и мебель — это также места скопления микробов. Все детские игрушки, мягкие или пластмассовые, необходимо стирать в мыльном растворе и перетряхивать каждую неделю. Не забывать вытряхивать матрас и подушки.

Держите в чистоте и сухости ванную комнату. Регулярно чистите душевую, особенно сливные отверстия и шторки. Тщательно мойте унитаз и раковины.

Приучайте малыша к порядку с самого детства. Устраивайте игры или соревнования, кто быстрее соберет игрушки. Заведите специальный день для уборки, и ни под каким предлогом не отменяйте.

• ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО

Готовим «съедобные» краски

Рисование — полезное и увлекательное занятие. А чтобы это было еще и безопасно, на помощь приходят «съедобные» краски.

Ингредиенты основы краски:

кукурузный или картофельный крахмал;

сухая смесь для приготовления детских каш;

рафинированное растительное масло;

соль, сахар либо сахарная пудра;

теплая кипяченая вода.

Красители (сырые, вареные, мороженые):

вишня, клюква, кизил, барбарис (красный цвет);

черная смородина, ежевика (сиреневый, лиловый);

морковь, цедра апельсина (оранжевый);

какао, шоколад (коричневый);

шпинат, петрушка (зеленый);

свекла, малина (розовый).

Готовим основу для краски:

кукурузный крахмал (полстакана) развести водой (два стакана), добавить столовую ложку сахара и чайную ложку соли. На маленьком огне или на водяной бане смесь прогреть, помешивая, до загустения.

Пока остывает, размять ягоды вилкой и отжать через бинт или марлю. Морковь лучше натереть на мелкой терке, свеклу предварительно лучше сварить. Зелень (петрушку, укроп, шпинат) рекомендуется запарить кипятком, мелко порезать и отжать сок через марлю.

Потом смешать краситель и крахмальную смесь. Съедобные краски — готовы!

Теперь не страшно, если малыш оближет пальчики, и можно даже разрисовывать лица.

Подготовила Анастасия Епурь

Ранее мы рассказывали, как и где учили одесских детей в ХІХ веке.