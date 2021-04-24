Опальные телеканалы NewsOne, «112» и ZIK заблокированы на YouTube

Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы «112 Украина», Newsone и ZIK.

Так, по состоянию на утро субботы, 24 апреля, при попытке просмотреть контент «112 Украина» YouTube выдает сообщение: «Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства».

На ютуб-канале Newsone идет трансляция другого канала – «Перший незалежний». А на ZIK появилась плашка «Этот канал недоступен в вашей стране».

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Тогда же сообщалось, что указанные телеканалы продолжат вещание на платформе YouTube.

Позже Министерство культуры и информационной политики направило в компанию YouTube решения СНБО о санкциях против указанных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Читайте также: Санкции Зеленского на украинские каналы: что думают специалисты?

Фото: ITC.ua