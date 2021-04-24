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Путешествуем по Одесчине: город, где похоронен Котовский (видео)

Путешествуем по Одесчине: город, где похоронен Котовский (видео)

«Одесская жизнь» приглашает своих читателей в очередное видеопутешествие по Одесской области. Сегодня наш путь лежит в город Подольск.

Подольск расположен в 224 километрах от Одессы. За свою историю он поменял несколько названий: еще недавно он назывался Котовск, а до 1935 года он носил название Бирзула.

Считается, что «бирзула» – слово тюркского происхождения, образованное от слов «бир» – дань и «зюла» – урочище. Первые поселенцы этих мест платили несколько налогов и повинностей туркам, которые контролировали эти места. Историки считают, что Бирзула была местом, где сосредоточивалась вся собранная дань с близлежащих территорий.

Первое письменное упоминание о городе появилось в 1779 году, в документах Османской империи. После он отошел к Российской империи.

Когда в 1924 года была создана Молдавская республика, Бирзула стала одним из ее районных центров. В 1925 году в городе был похоронен Григорий Котовский. В 1935 году Бирзулу переименовали в Котовск и в 1938 году присвоили статус города. В 1940 году город вошел в состав Одесской области…

Узнать больше об истории Подольска можно, посмотрев наше видео. А почитать о Подольске можно ЗДЕСЬ.

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Фото: wikimapia.org

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