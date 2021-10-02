«Одесская жизнь» продолжает рубрику «Для родителей и детей». В этом номере мы расскажем вам, как научить ребенка завязывать шнурки, полезны ли кукурузные хлопья, что подарить матери новорожденного и почему нужно слушать классическую музыку. А напоследок научим вас веселым семейным играм.

ЮНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Можно ли давать детям хлопья на завтрак?

Кукурузные хлопья, особенно глазированные, — любимое лакомство множества детей разного возраста. Их едят в сухом виде, заливают молоком, йогуртом или кефиром. Но так ли полезны кукурузные хлопья, особенно на завтрак?

Полезны ли кукурузные хлопья?

Если употреблять качественный продукт без каких-либо консервантов, то вреда он не принесет. В хлопьях содержатся углеводы, которые снабжают организм энергией. Они помогают укрепить память и повышают уровень работоспособности. В состав кукурузных хлопьев входит аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин, отвечающий за хорошее настроение. Однако во время термической обработки количество полезных веществ снижается.

Можно ли есть хлопья утром?

Кукурузные хлопья нужно употреблять в виде каши и только на завтрак — с молоком или йогуртом, с ягодами и фруктами. Именно они дают энергию и прилив сил на целый день. Но на голодный желудок и ежедневно их есть нельзя. Перед употреблением хлопьев желательно выпить немного теплого чая или стакан воды. Хлопья содержат много грубых пищевых волокон, которые могут негативно повлиять на детский не полностью окрепший кишечник.

С какого возраста можно есть хлопья?

Сухими завтраками детей до пяти лет лучше не кормить. Ведь это не еда, а десерт, который не полезнее конфет. Особенно нужно быть осторожными с мюсли. Их изготавливают из цельного и дробленого зерна. Они могут быть с фруктовыми и ягодными добавками, содержать орехи и семечки, что делает их потенциальным аллергеном. Гранола — это запеченная смесь мюсли. Имеет в составе сахар. Поэтому давать их можно детям после 5-6 лет и не чаще одного-двух раз в неделю.

При покупке готового продукта обращайте внимание на состав и маркировку по возрасту, если продукт предназначается для детского питания.

Средняя стоимость хлопьев — от 12 гривен.

БАБУШКИН СОВЕТ

Как научить ребенка завязывать шнурки?

Еще не придумали, как научить малыша завязывать шнурки? Тогда вот вам несколько практичных советов. Кстати, мальчикам о способах шнуровки рекомендуют рассказать к пяти годам, а девочкам — к четырем.

Для начала научите ребенка отличать правую и левую ноги. Все примеры шнуровки показывайте на себе, а все действия сопровождайте комментарием, так процесс запомнится быстрее. И не нужно настаивать: если ребенок сопротивляется учиться шнуровать

обувь — это не даст никаких результатов, лучше какое-то время переждать.

Вариант ПЕРВЫЙ. Сядьте сзади малыша, возьмите его ручки в свои и вместе, не спеша, начинайте завязывать узел, формировать петельку и закреплять шнуровку.

Сядьте сзади малыша, возьмите его ручки в свои и вместе, не спеша, начинайте завязывать узел, формировать петельку и закреплять шнуровку. Вариант ВТОРОЙ. Приобретите специальную игрушку-тренажер со шнуровкой. Она изготовлена в виде гусеницы, которую нужно провести через отверстие.

Приобретите специальную игрушку-тренажер со шнуровкой. Она изготовлена в виде гусеницы, которую нужно провести через отверстие. Вариант ТРЕТИЙ. Устройте регулярные семейные соревнования, кто быстрее завяжет шнурки. Таким образом ребенок отработает навык шнуровать обувь до автоматизма.

Устройте регулярные семейные соревнования, кто быстрее завяжет шнурки. Таким образом ребенок отработает навык шнуровать обувь до автоматизма. Вариант ЧЕТВЕРТЫЙ. Выучите с ребенком специальные стихи-приговорки, чтобы малыш запомнил последовательность операции. Например:

Встретились два червячка (левый и правый или можно придумать им имена).

«Пошли гулять?» — «Пошли!» (перекрест шнурков).

Взялись за ручки (узел). Идут — веселятся (помахать шнурками).

Навстречу зайчики (делаем «уши» из шнурков, также можно придумать имена зайцам).

Зайцы приглашают червячков пить чай.

Берутся все за руки (перекрест «ушей») и бегут в норку (одно «ухо» в дырочку).

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Чем классическая музыка полезна для ребенка?

Хорошая музыка играет важную роль в развитии интеллекта и эмоций маленького человека. Она стимулирует работу мозга малыша, способствует развитию творческого потенциала, повышает коммуникативные навыки.

Что слушать детям?

Композиции Вольфганга Амадея Моцарта звучат на частотах от 3000 Гц и выше. Подобные звуки влияют на развитие мозга. Музыка Моцарта помогает развить интеллект и творческие способности.

Произведения Антонио Вивальди отличаются положительным эмоциональным фоном. Музыка композитора вдохновляет и успокаивает.

Музыка Людвига ван Бетховена — это лиричные произведения, которые умиротворяют маленького непоседу.

Детям можно ставить также композиции Петра Чайковского, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Рихарда Вагнера, Эдварда Грига.

Как лучше слушать классическую музыку?

Включать классику, впрочем, как и любую другую музыку, нужно не громко, чтобы не утомить ребенка. Лучше ее проигрывать не дольше двух часов ежедневно. Важно, чтобы звуки были четкими и без помех.

Ранее в страничке для детей и родителей мы рассказывали, как правильно пеленать младенца, когда можно покупать детскую косметику, а еще ответили на вопрос, откуда берутся дети.

ПРОДВИНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Гаджеты, которые облегчат жизнь молодой маме

Радионяня — это современное устройство, которое позволяет ненадолго отойти от новорожденного. Оно предназначено для наблюдения за малышом из соседних комнат. Возможно использование обратной связи для успокоения проснувшегося младенца. Цена — от 700 гривен.

Электрокачели — это небольшая люлька с панелью управления и развивающими игрушками. Плавное укачивание благотворно влияет на вестибулярный аппарат и успокаивающе воздействует на ребенка. Цена — от 1500 гривен.

Развивающий коврик с игрушками — предназначен для развития детей младшего возраста, представляет собой коврик с игровыми деталями. Цена — от 600 гривен.

Пустышка-термометр — ребенок держит включенную пустышку во рту, и через пару минут раздается звуковой сигнал и высвечивается значение температуры. Цена — от 100 гривен.

Молокоотсос — важная вещь для мамы. Случаются ситуации, когда женщина должна отлучиться, а малыша нужно будет кормить. Это устройство позволяет собрать и сохранить грудное молоко. Цена — от 300 гривен.

НЕ СКУЧНО ДОМА

Забавные игры для всей семьи

«Одиннадцать записок»

Ведущий подготавливает одиннадцать записок и прячет их отдельно. В каждой записке указывается, где найти следующую. Последняя укажет, где хранится клад. Кладом может быть любой предмет, а записок может быть сколько угодно — меньше или больше, в зависимости от фантазии ведущего. Игра развивает внимательность и логику.

«Перышко, лети!»

Ведущий берет перышко или пушинку. Игроки стоят рядом с ним. Ведущий высоко подбрасывает перышко, а игрок дует на него снизу. Чем дольше перышко не падает, тем лучше. Побеждает тот, у кого дольше всех перышко было в воздухе. Игра развивает сноровку и дыхательную систему.

«Каблограмма»

Необходимо взять карандаш и бумагу. В столбик написать любое слово или имя из пяти и более букв. А затем это слово игроки «превращают» в аббревиатуру, то есть зашифрованное предложение. Например:

С — самая, В — вкусная, Е — еда, Т — тети, А — Алены. Вариантов расшифровки может быть много. Главное, чтобы они были со смыслом, хотя юмор и фантазия приветствуются. Во время этой семейной игры у участников тренируется навык работы со словами и буквами, речевое умение составлять связные фразы.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее в выпуске страницы для детей и родителей мы рассказывали о том, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научили главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето