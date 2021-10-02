Из Украины снова пойдут поезда в Польшу – когда и где купить билет

Украина восстанавливает железнодорожное сообщение с Польшей. В частности, с 1 октября открыта продажа билетов на поезд Киев – Перемышль.

Об этом сообщает Телеграм-канал украинской компании-перевозчика «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей»,

– говорится в сообщении.

Где можно приобрести билеты на поезд Киев – Перемышль

Билеты на поезд Киев – Перемышль можно приобрести:

на сайте booking.uz.gov.ua;

в кассах ж/д вокзалов.

Отметим, что из Украины в Польшу курсирует пять поездов: два скоростных поезда Киев – Перемышль, Одесса – Перемышль, Киев – Варшава, Львов – Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

Железнодорожное сообщение Украины с Польшей было закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Его планировалось восстановить в июне этого года, но позже дату перенесли.

Польша полностью открылась для украинцев 9 сентября 2021 года.

Напомним, с 1 октября «Укрзалізниця» запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram.

Другие новости о поездах и компании «Укрзалізниця»

Фото: ua.igotoworld.com