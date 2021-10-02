Из Украины снова пойдут поезда в Польшу – когда и где купить билет

Украина восстанавливает железнодорожное сообщение с Польшей. В частности, с 1 октября открыта продажа билетов на поезд Киев – Перемышль.
Об этом сообщает Телеграм-канал украинской компании-перевозчика «Укрзалізниця».
«Укрзалізниця» 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей»,
– говорится в сообщении.
Где можно приобрести билеты на поезд Киев – Перемышль
Билеты на поезд Киев – Перемышль можно приобрести:
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах ж/д вокзалов.
Отметим, что из Украины в Польшу курсирует пять поездов: два скоростных поезда Киев – Перемышль, Одесса – Перемышль, Киев – Варшава, Львов – Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.
Железнодорожное сообщение Украины с Польшей было закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Его планировалось восстановить в июне этого года, но позже дату перенесли.
Польша полностью открылась для украинцев 9 сентября 2021 года.
Напомним, с 1 октября «Укрзалізниця» запустила возможность покупать билеты в официальном чат-боте в Viber и Telegram.
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Фото: ua.igotoworld.com