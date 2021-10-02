В Украине стартовал осенний призыв – сколько срочников заберут в армию?

1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Сколько украинцев призовут в армию
Кабинет Министров установил численность будущих срочников в количестве 13 575 человек. Из них:
- в ряды ВСУ – 6 500 человек;
- Национальной гвардии – 4 775 человек;
- Государственной пограничной службы – 1 700 человек;
- Государственной специальной службы транспорта – 600 человек.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что к выполнению боевых задач в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) срочники не привлекаются.
Призывные комиссии начали работу 1 октября, а подготовительные мероприятия к проведению призыва были начаты еще 1 сентября.
Кого призывают на срочную военную службу
В Генштабе ВСУ также напомнили, что на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года призывают граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
«Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться»,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Кому положена отсрочка от призыва в армию
В соответствии с требованиями украинского законодательства, отсрочка от призыва в армию предоставляется:
- призывникам, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- мужчинам, имеющим двух и более детей либо беременную жену;
- студентам дневных отделений украинских вузов (бюджет и контракт);
- при поступлении и обучении в интернатуре, аспирантуре, докторантуре;
- лицам, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);
- опекунам и попечителям (при условии отсутствия трудоспособных родственников);
- призывникам, которые работают и являются единственными кормильцами в семье;
- учащимся на военной кафедре (до окончания и присвоения звания офицера запаса);
- священнослужителям, полицейским, некоторые педагогам и врачам (на полной ставке);
- призывникам, признанными медкомиссией временно негодными к военной службе.
Как сообщалось, во время весеннего призыва 2021 года на срочную военную службу призвали 14 246 украинцев.
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Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ