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В Украине стартовал осенний призыв – сколько срочников заберут в армию?

В Украине стартовал осенний призыв – сколько срочников заберут в армию?

1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Сколько украинцев призовут в армию

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Кабинет Министров установил численность будущих срочников в количестве 13 575 человек. Из них:

  • в ряды ВСУ – 6 500 человек;
  • Национальной гвардии – 4 775 человек;
  • Государственной пограничной службы – 1 700 человек;
  • Государственной специальной службы транспорта – 600 человек.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что к выполнению боевых задач в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) срочники не привлекаются.

Призывные комиссии начали работу 1 октября, а подготовительные мероприятия к проведению призыва были начаты еще 1 сентября.

Кого призывают на срочную военную службу

В Генштабе ВСУ также напомнили, что на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года призывают граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

«Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться»,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Кому положена отсрочка от призыва в армию

В соответствии с требованиями украинского законодательства, отсрочка от призыва в армию предоставляется:

  • призывникам, имеющих детей в возрасте до трех лет;
  • мужчинам, имеющим двух и более детей либо беременную жену;
  • студентам дневных отделений украинских вузов (бюджет и контракт);
  • при поступлении и обучении в интернатуре, аспирантуре, докторантуре;
  • лицам, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);
  • опекунам и попечителям (при условии отсутствия трудоспособных родственников);
  • призывникам, которые работают и являются единственными кормильцами в семье;
  • учащимся на военной кафедре (до окончания и присвоения звания офицера запаса);
  • священнослужителям, полицейским, некоторые педагогам и врачам (на полной ставке);
  • призывникам, признанными медкомиссией временно негодными к военной службе.

Как сообщалось, во время весеннего призыва 2021 года на срочную военную службу призвали 14 246 украинцев.

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Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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