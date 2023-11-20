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Соцпрацівники в Одесі: які послуги надають і хто може звернутися по допомогу

Соцпрацівники в Одесі: які послуги надають і хто може звернутися по допомогу

Соцпрацівники надають допомогу людям, які потребують соціального захисту або перебувають у складній життєвій ситуації. При цьому вони не просто допомагають із побутовими справами, а й продовжують життя своїм підопічним. «Одеське життя» з’ясовувала, які послуги і на яких умовах надають соцпрацівники одеситам.

Послуги з догляду вдома: кому доступний соціальний працівник

Послуги з догляду вдома соціальні служби надають людям похилого віку, тим, хто частково або повністю втратив рухову активність, а також особам із втратою пам’яті, невиліковними хворобами, недугами, що потребують тривалого лікування, і людям з інвалідністю.

Якщо людина потребує отримання соціальної допомоги, вона має подати заяву в письмовій формі до соціальної служби за місцем своєї реєстрації. Це можна зробити особисто, надіслати поштою рекомендованим листом (вручається адресату під розписку). Також заяву можна подати в електронній формі через вебпортал електронних послуг «Дія».

Рішення про надання або відмову в призначенні безоплатного соціального працівника приймається протягом десяти робочих днів.

Які послуги надає соціальний працівник

Людям, які потребують сторонньої допомоги, соціальний працівник має допомагати в дотриманні особистої гігієни та рухового режиму, у своєчасному харчуванні. А також у веденні домашнього господарства: це закупівля і доставка додому продуктів, ліків, приготування їжі, прибирання, оплата комунальних платежів, прання і дрібний ремонт одягу. 

У разі потреби соцпрацівник може викликати додому лікаря, працівників комунальних служб або транспорт, надати інформацію з питань соціального захисту, допомогти отримати безоплатну правову допомогу та оформити документи. Але найважливіше значення для багатьох підопічних має психологічна підтримка з боку їхнього соціального працівника. 

Скільки коштують послуги соціального працівника

Безоплатно соціальні послуги вдома надаються інвалідам I групи, а також людям, які їх потребують, і водночас їхній середньомісячний сукупний дохід менший за два прожиткові мінімуми, тобто менше ніж 5386 гривень для працездатних осіб і менше ніж 4186 гривень для осіб, які втратили працездатність.

Якщо середньомісячний дохід більший за два, але менший за чотири прожиткові мінімуми, людина оплачує лише частину вартості соцпослуг, а решту покриває держава.

Якщо середньомісячний дохід людини перевищує чотири прожиткові мінімуми, за соціальні послуги в повному обсязі доведеться заплатити самій людині або третім особам (рідним, благодійникам). 

Що робити в разі конфлікту із соцпрацівником

Як пояснили «Одеському життю» в Територіальному центрі соціального обслуговування Київського району, у разі конфлікту із соцпрацівником або його відмови від виконання обумовлених послуг, слід звернутися до директора свого терцентру. 

Він вивчить ситуацію, поговорить зі співробітником і за необхідності замінить його. У крайньому разі, доведеться звертатися в вищу інстанцію — Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Адреси та контакти соціальних служб в Одесі

  • Департамент праці та соціальної політики Одеської міськради. Адреса: вул. Косовська, 2д. Тел.: (048) 705-10-90.
  • Територіальний центр соціального обслуговування Київського району. Адреса: вул. Генерала Петрова, 8. Тел.: (048) 765-69-95.
  • Територіальний центр соціального обслуговування Хаджибейського району. Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 62. Тел.: (048) 705-54-77.
  • Територіальний центр соціального обслуговування Приморського району. Адреса: вул. Ніжинська, 42. Тел.: (048) 740-75-24.
  • Територіальний центр соціального обслуговування Пересипського району. Адреса: просп. Добровольського, 120а. Тел.: (048) 763-03-60.
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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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