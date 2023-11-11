Базовая социальная помощь: все выплаты уберут и оставят одну универсальную?

Что такое базовая социальная помощь

Уже несколько заявлений по этому поводу сделала министр социальной политики Оксана Жолнович. Она отмечает, что в Украине должна действовать одна универсальная социальная помощь, которая объединит различные существующие сейчас виды поддержки. При этом министр признается, что сегодня реальный прожиточный минимум должен быть не менее шести тысяч гривен (а по некоторым оценкам он еще больше). Однако задекларированный прожиточный минимум, прописанный в бюджете, составляет в среднем на одного человека всего 2589 гривен. Заметим, что прожиточный минимум для пенсионеров вообще составляет 2093 гривны, как будто им нужно меньше других.

Впрочем, министр говорит, что поднять прожиточный минимум до настоящего уровня сегодня нереально. Ведь к этому показателю привязано множество выплат, начиная от пенсий и различных социальных пособий, заканчивая штрафами. Бюджет такое поднятие не выдержит. Поэтому новую универсальную помощь в правительстве хотят привязать к определенному базовому доходу семьи.

Как будет работать новая социальная помощь

Размер базовой величины предлагают определять следующим образом. Если человек живет сам, его будут определять на уровне 100% и будет равен он, скажем, тем же 6 тысячам гривен. Если есть семья из трех человек – мама, папа, ребенок, то, по словам министра, «первый должен иметь 100%, второму насчитают 70%. Если это ребенок — 100%, поскольку на ребенка расходы будут немного больше. Если это человек с инвалидностью, также 100%. Если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это тоже 100%».

То есть в зависимости от того, к какой категории принадлежит член семьи, ему будет считаться 100% или 70% этого базового дохода.

— Тогда складываем все, что эти люди получают, — подводит итог Оксана Жолнович, — и смотрим, на каждого ли выходит такой базовый доход. Если не выходит, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий», изложенном для обсуждения на сайте Минсоцполитики в сентябре текущего года. Он предусматривает прежде всего замену государственной социальной помощи малообеспеченным семьям на базовую социальную помощь.

Пример начисления базовой социальной помощи

Сегодня размер государственной социальной помощи малоимущим семьям определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. То есть сначала берем официальный доход каждого члена семьи за шесть месяцев и выводим среднее значение. А потом считаем прожиточный минимум для такой семьи.

Например, есть семья, которая состоит из одинокой трудоспособной матери, ее 7-летнего ребенка и бабушки-пенсионерки. В таком случае прожиточный минимум на всю семью должен составить 7610 гривен, в том числе:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 гривны;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет – 2833 гривны;

прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 2093 гривны.

Следовательно, если среднемесячный доход такой семьи составляет менее 7610 гривен, то такая семья считается малоимущей и может претендовать на доплату от государства, чтобы совокупный доход был не меньше указанной суммы.

Если же будет принят новый закон, то размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. По мнению Оксаны Жолнович, такая базовая величина на каждого члена семьи может теоретически составлять 6 тысяч гривен. Но следует заметить, что эта сумма еще не принята. В проекте закона прописано, что эта величина должна устанавливаться законом о государственном бюджете и быть не менее 1,5 прожиточного минимума (а это на сегодня все-таки меньше 6 тысяч гривен, и здесь мы все равно видим привязку к прожиточному минимуму).

Впрочем, пофантазируем и представим, что это будет именно 6 тысяч гривен. В таком случае описанная нами семья сможет претендовать на общий месячный доход в сумме не менее 18 тысяч гривен. Каждый член семьи будет претендовать на сумму не менее 6 тысяч гривен:

первый член семьи – 100% от 6 тысяч гривен;

ребенок – 100% от 6 тысяч гривен;

пенсионерка – 100% от 6 тысяч гривен.

То есть, по логике чиновников, если такая семья будет иметь официальный совокупный месячный доход (например, зарплату матери и пенсию бабушки) меньше 18 тысяч гривен, то государство будет доплачивать ровно столько, чтобы общий доход был не меньше указанной суммы. Допустим, мама получает минимальную зарплату 6700 гривен, а бабушка получает пенсию в размере 3300 гривен. В таком случае государство должно доплачивать сверху еще 8 тысяч гривен на семью.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что для лиц, получивших право на пенсию по возрасту или достигших пенсионного возраста и не получивших права на пенсионную выплату, размер базовой величины будет определяться пропорционально их страховому стажу:

если стаж всего 10 лет – человек будет получать 60% от базовой величины;

если стаж от 10 до 20 лет – 70% от базовой величины;

если стаж от 20 до 30 лет – 80% от базовой величины;

стаж 30 лет и больше – 100% базовой величины.

В нынешних реалиях все это звучит немного фантастически.

Что будет с другими социальными выплатами?

Есть ли здесь какой-то подвох? На первый взгляд, реформа выглядит очень привлекательно. С одной стороны, она не такая уж и радикальная. Просто вместо прожиточного минимума помощь будет привязана к новому показателю. Но если этот показатель действительно будет утвержден на уровне хотя бы 6 тысяч гривен, соответствующая помощь существенно возрастет. Автоматически очень много семей начнут считаться малообеспеченными и будут претендовать на такую помощь. Хватит ли денег у государства? Ведь известно, что у нас и без того колоссальный дефицит бюджета. Вероятно, что в предложенном законопроекте скрыты какие-то механизмы, которые на практике для многих граждан принесут отрицательный результат. Кому-то добавят, кому-то наоборот — урежут, с кого-то вообще снимут.

К примеру, законопроект предусматривает, что все виды социальных стипендий будут выплачиваться с учетом новой базовой социальной помощи. Это, в частности, касается стипендий, предусмотренных специальными законами, которые определяют статусы чернобыльцев и ветеранов войны. К тому же, по логике авторов предложенного закона, обычные студенты теперь не будут получать никакой стипендии, если их родители достаточно зарабатывают. Кроме этого, помощь в связи с беременностью и родами, а также помощь на детей одиноким матерям будут заменены на базовую социальную помощь. В этом случае есть опасения, что часть матерей просто лишится права на существующую помощь или срок ее выплаты будет существенно сокращен.

— То есть я не хочу сказать, что выплаты у всех заберут, или что их всех лишат, и у нас не будет социальных выплат. Это невозможно, это глупо и нерационально. Но каждая выплата должна быть оценена ее адекватностью. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилось, то, очевидно, она должна быть переформатирована во что-то другое, в какую-то поддержку, которая будет человеку действительно нужна и действенна. Это и есть новый общественный договор, – успокаивает Оксана Жолнович.

Но такие слова еще больше настораживают. Также стоит не забывать, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям назначается всего на полгода. Изменений в этом смысле не предвидится. То есть подобная выплата временна, если это не касается нетрудоспособных лиц, потерявших источник средств к существованию.

К тому же мы не знаем точно, когда все это заработает. В проекте закона отмечено, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Оксана Жолнович прогнозирует, что в лучшем случае это произойдет с 1 июля при условии, что Верховная Рада его быстро проголосует. При этом напомним, что указанную унифицированную социальную помощь нам обещала еще предыдущий министр социальной политики Марина Лазебная, которая рассказывала о ней летом 2022 года. Но тогда это было только на словах. На данный момент наглядно появился хотя бы проект.

Также следует отметить, что при принятии такого закона Кабинет Министров должен дополнительно утвердить соответствующий порядок, в котором могут быть другие важные нюансы.