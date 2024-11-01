Как бюрократия оставляет одесситов без тепла: история о двух окнах в доме на проспекте Шевченко

Далее мы расскажем историю жильцов дома на проспекте Шевченко, 8/8. Хрущевка пострадала от вражеской дроновой атаки 17 января текущего года. Вследствие повреждения теплосети без отопления остались десятки зданий. Тогда специалистам удалось за сутки вернуть тепло в дома одесситов. А сегодня — практически через год после «прилета» — жители многоэтажки рискуют остаться без отопления снова. Они обратились за помощью к «Одесской жизни».

Когда владельца нет

После обстрела выбитые окна кто-то из жильцов вставил за свой счет, кто-то — обратился за компенсацией в муниципалитет. По словам одного из них, суммы компенсации оказалось достаточно для качественной замены окон, а не только ремонта поврежденных.

Правда, отремонтировать удалось не все квартиры. И сегодня дом «смотрит» на улицу не только обновленными окнами, но и установленными вместо них щитами ДСП. А вот на первом этаже две оконные рамы до сих пор утыканы осколками стекла. Само же помещение, практически, открыто для всеобщего обозрения. Все потому, что владелец квартиры уехал из Украины еще в начале войны, оставив свою собственность без присмотра.

— Еще зимой, когда ставили окна, мы разговаривали с мастером о том, что нужно закрыть окна этой квартиры, — вспоминает жительница дома Лариса Трубаева: «хорошо», а потом в ЖКС нам сказали: «мы не имеем права открывать квартиру и ставить щиты, потому что там никого нет. А квартира — частная собственность. Заявку же должен подать сам хозяин».

И действительно, согласно Порядку подачи сообщения о повреждении и уничтожении недвижимого имущества в результате боевых действий, в Центр предоставления административных услуг должен обратиться лично владелец жилья — независимо от места его пребывания. Но хозяин квартиры, вероятно, о повреждении своего имущества не подозревает. А связаться с ним соседи не имеют возможности.

Под угрозой — весь дом

Между тем через разбитые окна в помещение попадал дождь, залетал снег. В результате — в соседней квартире стена постоянно влажная, появился грибок.

— Мы просили руководство ЖКС «Фонтанский» забить окна щитами с внешней стороны. Ладно, в квартиру, по закону, заходить не имеют права, — признает Лариса, — Но ведь фасад к частной собственности не относится. Можно спокойно два щита забить — час работы. Сейчас идут холода. Могут замерзнуть трубы водопровода, отопления — ведь они практически открыты. К тому же — от сырости, дождей может замкнуть электропроводка. То есть — есть реальная опасность пожара. И под угрозой оказывается весь дом. Еще одна проблема — наркоманы и бомжи. Были уже попытки что-то бросить в открытые окна, залезть туда. А если, не дай Бог, из-за них газ загорится?

Конечно, в первую очередь на ум приходит, что жильцы за год могли бы напрячься и самостоятельно закрыть два разбитых окна. Возможно, ЖКС именно этого и ждет, опасаясь иметь дело с чужой частной собственностью? Но проживают в этом доме на сегодня преимущественно пенсионеры с не очень большими доходами. К тому же — что делать, если бы заброшенное помещение с выбитыми окнами оказалось не на первом, а, например, на восьмом этаже?

Когда ситуация может стать экстренной

Чтобы разрешить опасную ситуацию, жители начали атаковать обращениями всевозможные учреждения, обязанные создавать комфортные условия проживания горожан.

Позвонили на «горячие линии» Приморской райадминистрации и горсовета. Там ответили, что проблему рассматривают, а гражданам следует обратиться опять-таки в ЖКС «Фонтанский».

Обратились. Виктор Кисе, начальник 4-го участка, обслуживающего дом на Шевченко, 8/8, на встречу с жильцами прибыл. И в очередной раз сообщил, что сделать ничего не может — в частную собственность без участия хозяина не полезет.

Между тем согласно статье 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в экстренных случаях в жилье или другое частное владение без разрешения владельца разрешен несанкционированный доступ. При этом обязательно должны быть объективные основания полагать, что неполадки, которые делают невозможным предоставление жилищно-коммунальных услуг другим потребителям, произошли именно в этих помещениях. Присутствовать при несанкционированном доступе должны представители аварийно-ремонтной бригады, балансодержателя — ЖКС или ОСМД, Национальной полиции, соседи — если речь идет о многоквартирных домах.

Соседи, конечно, согласятся на это с радостью. Разбитые окна, постоянно влажные стены, не защищенные от осадков и перепадов температур коммуникации таки «делают невозможным предоставление жилищно-коммунальных услуг другим потребителям». А вот Нацполиция и ЖКС, судя по всему, о своих правах и обязанностях не осведомлены.

О бюрократических отписках и подготовке к отопительному сезону

Летом по обращению жильцов дома приехал депутат Петр Обухов. Встретился с жильцами, зафиксировал проблему. Сказал: «Не беспокойтесь, я приму меры». А дальше — снова тишина.

Как выяснилось позже, депутат таки обратился с запросом в департамент городского хозяйства. На что ему ответили, что «Согласно информации КП «ЖКС «Фонтанский» от 27.08.2024, в связи с отсутствием владельца квартиры по адресу: просп. Шевченко, 8\8, кв. 1, предприятием до 15.09.2024 года запланировано выполнить работы по закрытию окон водостойкими листами ОСП».

Между тем прошел сентябрь, закончился октябрь, а руководство ЖКС так и не смогло найти две древесно-стружечные плиты, чтобы закрыть разбитые окна. Даже несмотря на то, что именно сейчас предприятие обязано проводить работы по подготовке дома к отопительному сезону.

— Систему отопления в доме готовит к эксплуатации ЖКС, — рассказали теплотехники, которые работали неподалеку. — Потом мастера абонентской службы вместе с ЖКСом его проверяют и принимают. Если будут разбиты окна — дом не запустят. Просто закроем задвижки, пока они окна не закроют. А если весь дом будет жаловаться на отсутствие отопления — у ЖКС появится большая проблема. Если же тепловики и примут дом с разбитыми окнами — то почему его жители должны платить за отопление улицы?

Плановые проверки готовности жилых домов к отопительному сезону уже начались. Между тем цену двух писем ГСП в ЖКС «Фонтанский», Приморской райадминистрации, департаменте городского хозяйства до сих пор не составили.

— Если, не дай Бог, произойдет авария или пожар, для ликвидации последствий будут потрачены немалые деньги из городского бюджета, — говорят жители, — Может, лучше было бы на фронт их направить?

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