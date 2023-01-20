Только лично: как инвалидам и малоподвижным оформлять документы

Пусть вас принесут на носилках, иначе карта все равно будет заблокирована, — ответил сотрудник Ощадбанка героине сегодняшней истории.

В редакцию позвонила читательница газеты. Она инвалид І группы и не может передвигаться самостоятельно. Для помощи в ведении хозяйства к ней приходит социальный работник.

Ощадбанк заблокирует карту неходячего инвалида

В середине декабря читательнице сообщили из Ощадбанка, где она получает пенсию, что если в течение 60 дней она не придет подтвердить свои данные, ее карту заблокируют.

Женщина попыталась по телефону объяснить, что она лежачая больная и прийти никак не сможет. Что же ей делать? Ответ банковского работника поразил своим равнодушием: значит, пусть вас принесут на носилках, иначе карта все равно будет заблокирована.

При этом сотрудников банка совершенно не интересовало, может ли передвигаться их клиентка. Социальный работник предложил отвезти свою подопечную на инвалидном кресле, но при этом встал вопрос, каким образом поднять ее на пятый этаж, где она живет. Как известно, в пятиэтажных зданиях нет лифтов.

Что сказали юристы

Женщина обратилась за советом в бесплатную юридическую службу и ей ответили, что по закону в банк с ее документами может пойти любое доверенное лицо и сделать все, что требуется. Для этого нужно получить нотариально заверенную доверенность.

Однако услуги нотариуса стоят недешево, и оплатить их не сможет большая часть украинских пенсионеров, тем более инвалид. Поэтому обращаться нужно в государственную нотариальную контору, которая обязана оказывать услуги инвалидам бесплатно.

Обратились в государственный нотариус

Звонок в государственную нотариальную контору ожидаемого результата не принес: мужской голос ответил, что все сотрудники заболели, и приехать, чтобы заверить доверенность, никто не сможет.

На этом круг замкнулся: чтобы подтвердить документы, нужно явиться в банк с доверенностью, но получить ее нельзя, потому что в государственной нотариальной конторе не оказалось здоровых нотариусов.

Если называть вещи своими именами, без всяких эвфемизмов и экивоков, то ни банковских работников, ни нотариусов не интересовало, сможет ли инвалид, не имеющий возможности передвигаться, купить себе кусок хлеба, или умрет с голоду.

Одесская Жизнь обратилась в юридическую службу

Мы позвонили в юридическую службу и попросили помочь читательнице найти выход из положения. Там пообещали подумать, посоветоваться и попытаться найти способ решения проблемы. Надеемся, что решение будет найдено.

Идет война, и мы стараемся помочь тем, кому наша помощь требуется: переселенцам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям. Однако когда сталкиваешься с подобными ситуациями, начинаешь задумываться: а действительно ли мы такие милосердные и человечные, если в огромной Одессе не нашлось никого, кто проявил бы сострадание и внимание к инвалиду, лишенному возможности передвигаться?

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