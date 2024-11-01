НСЗУ планирует ликвидировать некоторые роддома: какие именно и что думают об этом одесские врачи

Показатели кесаревых сечений в Украине: тревожная тенденция или норма во время войны?

По официальным данным НСЗУ, за последние годы количество кесаревых сечений в некоторых роддомах превышает международные нормы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы доля таких операций составляла не более 10-15% от общего количества родов. В Украине же в некоторых медицинских учреждениях этот показатель достигает 30-40%.

«Мы должны сосредоточиться на безопасных естественных родах, когда это возможно, и уменьшить количество хирургических вмешательств», — комментируют в НСЗУ. Организация отмечает, что в некоторых случаях кесаревы сечения проводятся по показаниям, которые не являются жизненно необходимыми, а из-за недостаточного уровня квалификации врачей или во избежание рисков, связанных с естественными родами. Однако директор одесского роддома № 5 Игорь Шпак отмечает, что в странах, история которых связана с войнами, — логично увеличивается количество кесаревых сечений из-за условий, в которых находятся роженицы.

Почему кесарево сечение становится «нормой»?

Кесарево сечение, безусловно, является необходимой операцией в случаях, когда естественные роды могут угрожать жизни матери или ребенка. Однако в некоторых больницах кесарево сечение используется как метод облегчения работы врачей или избежания юридической ответственности. Врачи видят в операции безопасный вариант, который уменьшает их риски, но не всегда учитывают долгосрочные последствия для пациенток.

Такие вмешательства могут приводить к серьезным осложнениям для женщин, в частности длительного восстановления после операции, повышенного риска инфекций, а также проблем с последующими беременностями. НСЗУ стремится уменьшить количество таких случаев и обеспечить, чтобы кесаревы сечения проводились только по медицинским показаниям.

Чем может грозить искусственное снижение кесаревых сечений?

НСЗУ разрабатывает новые критерии для оценки деятельности роддомов, которые будут базироваться на количестве кесаревых сечений, уровне подготовки врачей к приему естественных родов и общих показателях здоровья новорожденных. Учреждения, где процент кесаревых сечений значительно превышает норму, могут потерять государственное финансирование или вообще быть закрытыми.

Директор одесского роддома № 5 Игорь Викторович Шпак выразил обеспокоенность относительно планов искусственного снижения процента кесаревых сечений. Он отметил, что такие рекомендации могут подвергать здоровье женщин и детей опасности:

«Дать задание роддому искусственно снизить процент кесаревых сечений, это значит что? Там, где опасно, я должен отправить женщину рисковать своим здоровьем или здоровьем ребенка? Нет, когда вы хотите разобраться объективно, присылайте комиссию независимых экспертов, анализируйте все случаи кесаревых сечений и там, где не было показаний в соответствии с клиническими протоколами проведения кесарева сечения, наказывайте. Забирайте сертификаты врача, снимайте руководителей, это будет правильно».

Малое количество операций у врачей несет угрозу роженицам

В то же время Игорь Викторович соглашается, что для обеспечения качества медицинских услуг необходимо стабильное количество родов, а отделения, где проводится менее 300 родов в год, опасны для пациенток. Он добавил, что европейский опыт рекомендует закрывать такие отделения и направлять женщин в специализированные медицинские центры.

«Наша особенность в том, что мы работаем круглосуточно, поэтому должны быть готовы 24 на 7. Для обеспечения работы такой службы должны быть круглосуточно два врача, ведь одновременно могут рожать две женщины, которых надо оперировать. Это должно быть 9 врачей в больнице, которые будут работать посменно. Берем 300 родов, делим на девять врачей, делим еще на 12 месяцев. Получается, что врач такого заведения имеет всего трое родов в месяц. Вы хотите рожать у врача, который раз в десять дней принимает роды? Конечно, нет. Этот врач считается в мире опасным».

Чтобы улучшить уровень предоставления услуг роженицам, НСЗУ также планирует внедрить образовательные программы для врачей и акушеров, чтобы повысить их квалификацию в ведении естественных родов и использовании современных методов обезболивания и контроля за процессом рождения ребенка. Это должно гарантировать безопасные условия как для матери, так и для новорожденного.

Мы можем потерять врачей, которые стоят миллион евро

Игорь Шпак также сосредоточил внимание на значении кадрового обеспечения и сохранения профессионального потенциала медиков. Он подчеркнул, что сокращение количества родов без продуманной альтернативы может привести к потере квалифицированных врачей.

«Для того, чтобы воспитать профессионального врача, который может качественно оказывать помощь, надо 19 лет. Стоимость подготовки такого специалиста в Европе достигает миллиона евро. Акушеры, гинекологи, неонатологи, детские анестезиологи — это золотой фонд Украины. Сейчас наших врачей переманивают в Польшу, Словакию, Чехию, с руками и с ногами забирают. Даже языка не надо знать. Приезжай, подавай документы и иди на работу сразу».

Стоит ли переживать роженицам?

Решение НСЗУ может вызвать беспокойство среди рожениц, особенно тех, кто уже планирует кесарево сечение по медицинским показаниям. Некоторые пациентки опасаются, что новые правила могут ограничить их доступ к необходимой медицинской помощи, в частности в случаях сложных беременностей. Однако, утверждают в НСЗУ, ни одна пациентка, которая действительно нуждается в кесаревом сечении по медицинским показаниям, не будет лишена этой помощи. Цель реформы — обеспечить оптимальный баланс между естественными родами и хирургическими вмешательствами, чтобы минимизировать риски для здоровья женщин и их детей.

Читайте также: