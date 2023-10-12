Будет ли Одесса зимой с теплом и светом: все про подготовку к отопительному сезону

Все котельные оборудованы генераторами

Прошедший осенне-зимний сезон стал для одесситов проверкой на прочность. Нескончаемые блэкауты, не особо горячие батареи центрального отопления… Тогда Одесщина стала одним из регионов Украины наиболее пострадавшим от российских ракетных атак. По словам директора КП «Теплоснабжение города Одесса» Анны Поздняковой, из-за блэкаутов начинать его приходилось несколько раз, запуская всю систему с нуля. Ракетные удары оставляли без электричества котельные, разрушали оборудование. Из-за скачков напряжения в электросети горели трансформаторы. Поэтому большую часть котельных пришлось перевести на генераторы.

— Мы ожидаем еще одну сложную зиму, — не скрывает директор КП «ТГО». — И, возможно, она будет труднее предыдущей.

Подготовка к новому отопительному сезону началась сразу после окончания предыдущего. И основное внимание одесская теплосеть сосредоточила на обеспечении собственных мощностей альтернативными источниками электроэнергии. Кроме того, чтобы, несмотря на блэкауты, одесситы были с теплом, тепловики оборудовали все малые котельные города дизельными генераторами.

— Мы в режиме нон-стоп сотрудничаем со всевозможными международными фондами — собирали эти генераторы для отопления, практически, по всему миру. Не потратили ни копейки, — подчеркивает Анна Позднякова.

Помогли зарубежные партнеры и в приобретении прочего оборудования.

Одесские тепловики обновили насосные установки, вышедшие из строя во время прошлогодних блэкаутов, заменили трансформаторы, установили восемь новых котлов и провели полную диагностику всех существующих.

На сегодня завершаются последние работы – отклонения от графика нет, заверяют в КП «ТГО». Предприятие практически готово к началу отопительного сезона. Сейчас в штатном режиме проводятся проверки внутридомовых отопительных сетей.

Тарифы на отопление в Одессе

Начнется отопительный сезон после соответствующего распоряжения одесского городского головы. Обычно это происходит, когда среднесуточная температура в течение трех суток не превышает +8 °.

За тепло в новом отопительном сезоне одесситы будут платить по прежним ценам — 1813,94 грн/Гкал. В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому тарифы на отопление для населения не должны повышаться в течение всего периода военного положения и шести месяцев после его окончания.

Тариф на тепло устанавливают местные власти. Государство обещало разницу между реальной себестоимостью теплоснабжения и принятым тарифом возместить. Вместе с тем, отмечают в КП «ТГО», главная проблема в подготовке к отопительному сезону – отсутствие компенсации из госбюджета. В «Теплоснабжении» ее ждут уже полтора года. И долг госбюджета только перед одесским предприятием составляет уже более миллиарда гривен. Понятно, это существенно тормозит расчеты тепловиков за газ. И без финансовой поддержки города своевременно подготовиться к отопительному сезону КП «ТГО» было бы практически невозможно.

Задолженность одесситов за отопление

Порядка миллиарда гривен на сегодня составляет и задолженность одесситов за уже полученное тепло. Если бы ни огромные долги, ремонтные работы и замена сетей могли проходить гораздо быстрее, отмечают тепловики. Поэтому, призывают одесситов до начала подачи тепла в дома погасить задолженность за уже потребленные услуги.

На сегодня уже более 3000 исков за неуплату находятся в районных судах города, подчеркивают в КП «ТГО». И после получения судебных решений — будут переданы на взыскание. А это может привести к аресту счетов тех, кто задолжал за тепло, блокировке их банковских карт, списанию денежных средств.

Думается, причиной колоссального долга стали, в частности, и астрономические счета за теплоснабжение, с декабря 2021 года начисляемые жителям домов, не оборудованных счетчиками тепла. Тогда власти решили, что для зданий, такими приборами учета не оборудованными, общий объем использованной теплоэнергии нужно рассчитывать по максимальной тепловой нагрузке на все строение — с учетом количества часов ее предоставления и среднемесячной температуры воздуха.

После законного возмущения одесситов счетчики обещали установить. Даже список адресов появился на сайте горсовета. Потом началась война… Но в этом году приборы учета тепла в домах одесситов устанавливать таки стали. На сегодня, по данным КП «ТГО», такими счетчиками оснащено более 1000 домов. А к 1 ноября все работы по установке будут закончены. Вот только пересчитают ли возникшие за полтора года фантастические «долги», пока не ясно.

Как восстанавливают электросети

В АО «ДТЭК Одесские электросети» тоже считают, что наступающей зимой готовиться стоит к наихудшему сценарию – даже если он не подтвердится.

А для устойчивости энергосистемы, в первую очередь, необходимо восстановление энергетических объектов. И, готовя электросети к зиме, одесские энергетики работают в режиме 24/7.

За девять месяцев специалисты ДТЭК отремонтировали свыше 1800 км линий электропередач — 79% от планируемых работ. Были заменены более 1000 опор воздушных линий и примерно столько же — кабельных линий. Капитально отремонтированы сотни трансформаторных и высоковольтных подстанций. К тому же, порядка 1400 км линий электропередач были расчищены от кустарников и веток – это необходимо для снижения риска аварийности работы электросети. До конца года энергетики планируют выполнить ремонтную программу полностью.

ПВО и защита энергосистемы

Еще одно необходимое условие для работы энергосистемы во время войны — защита оборудования.

Создать сегодня, так называемый, «зонтик противовоздушной обороны» над энергетическими объектами Украина, к сожалению, не может. К тому же, чтобы перегрузить нашу систему ПВО и наносить целевые удары, враг использует различные типы ракет и дроны-камикадзе.

Вместе с тем украинские энергетики совместно с военными работают над защитой энергосистемы от новых обстрелов. Она включает и противоракетные, и противодроновые элементы, и даже мешки с песком для защиты от обломков. Но, к сожалению, — не может быть стопроцентной.

— Конечно, мы не можем прогнозировать действия врага и степень тяжести последствий в случае вражеских атак на энергообъекты, — признают в пресс-службе ДТЭК. — Насколько это возможно, мы готовимся к различному развитию событий и подробно прорабатываем разные сценарии. Формируем аварийный запас материалов, чтобы оперативно восстанавливать повреждения и ликвидировать аварии. Работаем над тем, чтобы максимально защитить наши ключевые объекты. И, конечно, — верим в наше ПВО.

Резервное питание для котельных и больниц

На случай повреждений основных линий электропередач власти разрабатывают варианты оперативного обеспечения объектов критической инфраструктуры резервными источниками питания.

— Мы помогаем проверить, готовы ли эти объекты оперативно запитаться от альтернативных источников, — рассказали в пресс-службе ДТЭК. — Наши специалисты вместе с Одесской ОВА, представителями ГСЧС, Госэнергонадзора и органов местного самоуправления провели проверку объектов критической инфраструктуры в Одесской области: больниц, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения. Для полного перехода таких предприятий на резервное питание обычно требуется от трех до 40 минут. Там, где во время тестового переподключения были обнаружены недостатки, наши сотрудники дали рекомендации по их устранению. Исправить недочеты требуется до начала отопительного сезона.

Графики отключения света в Одессе

— Мы просим людей внимательно следить за сообщениями официальных источников информации Минэнерго, правительства, «ДТЭК Одесские электросети» и НЭК «Укрэнего», — призывают в пресс-службе ДТЭК. — Отключений электроэнергии зимой с большой вероятностью избежать не удастся.

Правда, графики отключений энергетики обещают пересмотреть. В частности — за счет того, что сейчас местные власти гораздо лучше обеспечены автономными источниками питания.

В свою очередь, Кабмин до конца отопительного сезона тарифы на электричество пообещал не повышать.

Владельцам генераторов советуем провести их техосмотр и запастись горючим. Уже сейчас стоит зарядить мощные пауэрбанки. Готовьтесь к тому, что эти вещи нам пригодятся. Вероятность такого сценария очень велика.