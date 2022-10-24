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Энергетики рассказали, как идет восстановление энергосетей Одессы после обстрела

Энергетики рассказали, как идет восстановление энергосетей Одессы после обстрела

Подача электричества восстановлена во все дома, где оно пропало после российского обстрела 22 октября 2022 года.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Специалисты компании, вместе с коллегами НЭК «Укрэнерго», возобновили электроснабжение для 18 500 семей Одесщины после обстрела 22 октября одного из энергообъектов.

Пока свет вернули по резервной схеме питания на время, пока будет восстанавливаться разрушенная основная схема.

Но нагрузка на энергосистему возросла, поэтому в «Одесских электросетях» просят одесситов и жителей области потреблять электроэнергию разумно, включать энергоемкие приборы поочередно, а не одновременно.

К таким приборам относятся: электрообогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники, микроволновые печи, духовки и утюги.

Ранее «Одесская Жизнь» опубликовала примерный график улиц в Одессе и области, где будут выключать свет в случае необходимости.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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