Новости Одессы и Одесской области

Будет ли суровой зима 2023-2024 – прогноз

Будет ли суровой зима 2023-2024 – прогноз

В преддверии начала отопительного сезона и на фоне возможного возобновления российских атак по энергообъектам многих украинцев волнует вопрос: какой будет зима 2023-2024? Ожидаются ли сильные морозы и снег?

Какую зиму обещают синоптики

Согласно прогнозу Wisemeteo, зима 2023-2024 в Украине не будет особо отличаться от предыдущей: дней с осадками в виде снега или дождя ожидается немного.

Средняя температура воздуха будущей зимой составит около 0 градусов. Это не намного ниже, чем зимой 2022-2023. Настоящая зимняя погода ожидается около 2 декабря. В это время впервые за сезон температура воздуха упадет до -2 градусов.

Прогноз погоды на декабрь 2023

По прогнозам, в декабре этого года средняя дневная температура воздуха составит около -1 градусов. А ночная – от 0 до -8 градусов. Самая высокая температура воздуха, которую можно ожидать в декабре, может составить +7 градусов. Существенных снега или дождя не предвидится.

Читайте также: Какими будут конец августа и осень в Одессе: прогнозы синоптиков

Прогноз погоды на январь 2024

В январе 2024 будет немного теплее, чем в декабре – со средней температурой воздуха около 0 градусов. Однако в течение месяца температура будет колебаться в диапазоне от -5 до -8 градусов. Что касается осадков, то ожидается низкий уровень.

Прогноз погоды на февраль 2024

Средняя температура воздуха в феврале 2024 года составит 0 градусов – это на один градус выше, чем в прошлом году. Ночная температура воздуха будут достигать в среднем -11 градусов. Также в этом месяце прогнозируют небольшое количество осадков.

Статья по теме: Готовимся к зиме: что входит в «стратегический запас»?

Зима 2024 года: не верим в «страшилки»

По информации Severe Weather, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. По предварительным прогнозам, зимой 2023-2024 ожидается снег и низкая температура воздуха. Сообщается о повышенной вероятности холодной зимы в Европе, США и Канаде. Кроме того, в Европе и на востоке США ожидается снегопад выше среднего уровня.

В то же время, украинская синоптик Наталья Диденко в интервью для радио NV призвала не обращать внимание на «страшилки» о погоде в Украине зимой.

«Нет таких профессионалов, которые бы сказали о далекой зиме. Есть какие-то разработки, ученые что-то изучают и занимаются этими прогнозами. Они (прогнозы – ред.) очень условны – осадков больше или меньше, температура воздуха будет выше нормы или ниже. Обычному человеку оно ни о чем не скажет – мы знаем, что все равно зимой будет холодно и иногда будет снег»,

– рассказала Диденко.

Ранее синоптики сообщали, что уже в октябре в Украину придет существенное похолодание, и стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Вы также можете узнать: Переход на зимнее время в 2023 году: что надо знать и как подготовиться.

По материалам ТСН

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить