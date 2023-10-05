Одессу усилят новейшей системой противовоздушной обороны

Германия планирует передать Украине дополнительные средства защиты от российских атак зерновых маршрутов в Одесской области. Среди них — одна из самых передовых в мире систем ПВО.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Речь идет о системе ПВО IRIS-T и десятке зенитных установок Gepard.

“Берлин отправит одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более дюжины зенитных орудий Gepard, которые обеспечат прикрытие грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны, сообщили источники на условиях анонимности”, — сообщает издание.

Ожидается, что «гепарды» прибудут в Украину уже до конца текущего года, а IRIS-T передадут после изготовления.

Источники не раскрыли журналистам, какие маршруты будут прикрывать новые системы ПВО.

Немецкий депутат Маркус Фабер, являющийся членом комитета по обороне нижней палаты парламента Германии, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и Gepard, а также дополнительные боеприпасы

Что может немецкая система ПВО IRIS

Система производится компанией Diehl Defense, расположенной в Иберлингене на юге Германии, и предназначена для прикрытия небольших городов и военных группировок.

Хотя IRIS-T разрабатывалась с 1990-х годов и прошла через несколько модификаций, поставляемая Украине версия — стоимость каждой установки составляет около 140 млн евро — является абсолютно новой. Окончательные испытания были проведены только в конце 2021 года, а бундесвер, еще не приобрел ни одной такой системы. Более старые модификации стоят на вооружении в Швеции, Норвегии и Египте.

Каждый ЗРК состоит из трех машин: ракетной пусковой установки, радара и системы управления огнем, с интегрированной логистикой и поддержкой. Ракеты, использующие инфракрасное наведение на цель, имеют дальность полета 40 км и максимальную высоту 20 км и оснащены радаром с дальностью действия 250 км. Поворотная платформа может разворачиваться на 360 градусов.

По информации производителя, наиболее эффективно система работает как часть «многоуровневой противовоздушной обороны», в сочетании, например, с американской системой противоракетной обороны Patriot PAC-3, которая имеет большую максимальную высоту.

Алгоритм наведения ракет IRIS-T интересен, потому что там сочетается использование спутниковой навигации, инерционной системы наведения, получение целеуказания от РЛС и непосредственное наведение целей инфракрасной ГСН.

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