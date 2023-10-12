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Одесская область готовится к холодам: какие есть резервы в случае обстрелов

Одесская область готовится к холодам: какие есть резервы в случае обстрелов

По состоянию на сегодняшний день 100% объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Одесской области готовы к отопительному сезону, который планируется начать с 1 ноября.

Об этом 12 октября рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.

К работе в осенне-зимний период подготовили:

  • 1315 котельных;
  • 1908 км тепловых сетей;
  • 248 объектов водоснабжения;
  • 8867 многоквартирных жилых домов;
  • 489 детских садов;
  • 623 учебных заведения;
  • 399 заведений здравоохранения.

«Проблемных вопросов по технической подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социальной сферы нет. Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября, но для этого нужно, чтобы четыре дня подряд температура на улице была не выше восьми градусов, поэтому из-за этого начало может сдвинуться на пару дней», — отметил чиновник.

Если повторятся обстрелы по объектам энергетики

В случае обстрелов, для ремонта поврежденных энергообъектов все необходимое есть.

«Материалов достаточно, есть запасные трансформаторы и оборудование очень высокого уровня, но вы должны понимать, что на его установку нужно определенное время, быстро не выйдет, и мы к этому готовы», — говорит Владимир Карпич.

Он добавил, что у каждого предприятия есть необходимый минимум запаса топлива на пять суток: оно — либо в наличии, либо в талонах. Также Владимир Карпич отметил, что уже утверждены графики отключений, однако их будут применять в случае повреждений энергосетей и электростанций.

Для защиты важных объектов от обстрелов в области строится один саркофаг. В качестве альтернативных и более дешевых средств защиты используют габионы.

По его словам, в области проведена инвентаризация наличия генераторов на жизненно важных объектах инфраструктуры и социальной сферы. Генераторы в основном закуплены за счет местного самоуправления и международных организаций.

Генераторами обеспечены 90% школ, 75% садов и 99% больниц. Объекты централизованного водоснабжения также обеспечены дополнительным питанием на случай отключений на 86%, котельные централизованного теплоснабжения – на 97%.

Кроме этого, в Одесской области есть пять модульных котельных, которые смогут обеспечить отоплением несколько домов.

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