Одесская область готовится к холодам: какие есть резервы в случае обстрелов

Об этом 12 октября рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.

К работе в осенне-зимний период подготовили:

1315 котельных;

1908 км тепловых сетей;

248 объектов водоснабжения;

8867 многоквартирных жилых домов;

489 детских садов;

623 учебных заведения;

399 заведений здравоохранения.

«Проблемных вопросов по технической подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социальной сферы нет. Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября, но для этого нужно, чтобы четыре дня подряд температура на улице была не выше восьми градусов, поэтому из-за этого начало может сдвинуться на пару дней», — отметил чиновник.

Если повторятся обстрелы по объектам энергетики

В случае обстрелов, для ремонта поврежденных энергообъектов все необходимое есть.

«Материалов достаточно, есть запасные трансформаторы и оборудование очень высокого уровня, но вы должны понимать, что на его установку нужно определенное время, быстро не выйдет, и мы к этому готовы», — говорит Владимир Карпич.

Он добавил, что у каждого предприятия есть необходимый минимум запаса топлива на пять суток: оно — либо в наличии, либо в талонах. Также Владимир Карпич отметил, что уже утверждены графики отключений, однако их будут применять в случае повреждений энергосетей и электростанций.

Для защиты важных объектов от обстрелов в области строится один саркофаг. В качестве альтернативных и более дешевых средств защиты используют габионы.

По его словам, в области проведена инвентаризация наличия генераторов на жизненно важных объектах инфраструктуры и социальной сферы. Генераторы в основном закуплены за счет местного самоуправления и международных организаций.

Генераторами обеспечены 90% школ, 75% садов и 99% больниц. Объекты централизованного водоснабжения также обеспечены дополнительным питанием на случай отключений на 86%, котельные централизованного теплоснабжения – на 97%.

Кроме этого, в Одесской области есть пять модульных котельных, которые смогут обеспечить отоплением несколько домов.

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