Одесская область готовится к холодам: какие есть резервы в случае обстрелов

По состоянию на сегодняшний день 100% объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Одесской области готовы к отопительному сезону, который планируется начать с 1 ноября.
Об этом 12 октября рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.
К работе в осенне-зимний период подготовили:
- 1315 котельных;
- 1908 км тепловых сетей;
- 248 объектов водоснабжения;
- 8867 многоквартирных жилых домов;
- 489 детских садов;
- 623 учебных заведения;
- 399 заведений здравоохранения.
«Проблемных вопросов по технической подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социальной сферы нет. Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября, но для этого нужно, чтобы четыре дня подряд температура на улице была не выше восьми градусов, поэтому из-за этого начало может сдвинуться на пару дней», — отметил чиновник.
Если повторятся обстрелы по объектам энергетики
В случае обстрелов, для ремонта поврежденных энергообъектов все необходимое есть.
«Материалов достаточно, есть запасные трансформаторы и оборудование очень высокого уровня, но вы должны понимать, что на его установку нужно определенное время, быстро не выйдет, и мы к этому готовы», — говорит Владимир Карпич.
Он добавил, что у каждого предприятия есть необходимый минимум запаса топлива на пять суток: оно — либо в наличии, либо в талонах. Также Владимир Карпич отметил, что уже утверждены графики отключений, однако их будут применять в случае повреждений энергосетей и электростанций.
Для защиты важных объектов от обстрелов в области строится один саркофаг. В качестве альтернативных и более дешевых средств защиты используют габионы.
По его словам, в области проведена инвентаризация наличия генераторов на жизненно важных объектах инфраструктуры и социальной сферы. Генераторы в основном закуплены за счет местного самоуправления и международных организаций.
Генераторами обеспечены 90% школ, 75% садов и 99% больниц. Объекты централизованного водоснабжения также обеспечены дополнительным питанием на случай отключений на 86%, котельные централизованного теплоснабжения – на 97%.
Кроме этого, в Одесской области есть пять модульных котельных, которые смогут обеспечить отоплением несколько домов.
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