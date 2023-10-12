Чи буде Одеса взимку з теплом та світлом: все про підготовку до опалювального сезону

Усі котельні обладнані генераторами

Минулий осінньо-зимовий сезон став для одеситів перевіркою на міцність. Нескінченні блекаути, не надто гарячі батареї центрального опалення… Тоді Одещина стала одним із регіонів України найбільш постраждалим від російських ракетних атак. За словами директора КП «Теплопостачання міста Одеса» Ганни Позднякової, через блекаути починати його доводилося кілька разів, запускаючи всю систему з нуля. Ракетні удари залишали без електрики котельні, руйнували обладнання. Через стрибки напруги в електромережі горіли трансформатори. Тому більшу частину котелень довелося перевести на генератори.

— Ми чекаємо на ще одну складну зиму, — не приховує директор КП «ТГО». — І, можливо, вона буде важчою за попередню.

Підготовка до нового опалювального сезону розпочалася одразу після закінчення попереднього. І основну увагу одеська тепломережа зосередила на забезпеченні своїх потужностей альтернативними джерелами електроенергії. Крім того, щоб, попри блекаути, одесити були тепло, тепловики обладнали всі малі котельні міста дизельними генераторами.

— Ми в режимі нон-стоп співпрацюємо з різними міжнародними фондами — збирали ці генератори для опалення практично по всьому світу. Не витратили жодної копійки, — наголошує Ганна Позднякова.

Допомогли закордонні партнери та у придбанні іншого обладнання.

Одеські тепловики оновили насосні установки, що вийшли з ладу під час торішніх блекаутів, замінили трансформатори, встановили вісім нових казанів та провели повну діагностику всіх наявних.

На сьогодні завершуються останні роботи – відхилення від графіка немає, запевняють у КП ТГО. Підприємство практично готове до початку опалювального сезону. Наразі у штатному режимі проводяться перевірки внутрішньобудинкових опалювальних мереж.

Тарифи на опалення в Одесі.

Розпочнеться опалювальний сезон після відповідного розпорядження одеського міського голови. Зазвичай це відбувається, коли середньодобова температура упродовж трьох діб не перевищує +8°.

За тепло у новому опалювальному сезоні одесити платитимуть за колишніми цінами – 1813,94 грн/Гкал. Минулого року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким тарифи на опалення для населення не повинні підвищуватись протягом усього періоду воєнного стану та шести місяців після його закінчення.

Тариф на тепло встановлює місцева влада. Держава обіцяла різницю між реальною собівартістю теплопостачання та прийнятим тарифом відшкодувати. Водночас наголошують у КП «ТГО», головна проблема у підготовці до опалювального сезону – відсутність компенсації з держбюджету. У «Теплопостачанні» на неї чекають уже півтора року. І борг держбюджету лише перед одеським підприємством становить уже понад мільярд гривень. Зрозуміло, це суттєво гальмує розрахунки тепловиків за газ. І без фінансової підтримки міста своєчасно підготуватись до опалювального сезону КП «ТГО» було б практично неможливо.

Заборгованість одеситів за опалення

Близько мільярда гривень на сьогодні становить і заборгованість одеситів за вже отримане тепло. Якби не величезні борги, ремонтні роботи та заміна мереж могли проходити набагато швидше, зазначають тепловики. Тому закликають одеситів до початку подачі тепла до будинків погасити заборгованість за вже спожиті послуги.

На сьогодні вже понад 3000 позовів за несплату перебувають у районних судах міста, наголошують у КП «ТГО». І після отримання судових рішень будуть передані на стягнення. А це може призвести до арешту рахунків тих, хто заборгував за тепло, блокування їх банківських карток, списання коштів.

Здається, причиною колосального боргу стали, зокрема, і астрономічні рахунки за теплопостачання, які з грудня 2021 року нараховуються мешканцям будинків, не обладнаних лічильниками тепла. Тоді влада вирішила, що для будівель, такими приладами обліку не обладнаними, загальний обсяг використаної теплоенергії потрібно розраховувати за максимальним тепловим навантаженням на всю будову — з урахуванням кількості годин її надання та середньомісячної температури повітря.

Після законного обурення одеситів лічильники обіцяли встановити. Навіть список адрес з’явився на сайті міськради. Потім почалася війна… Але цього року прилади обліку тепла в будинках одеситів таки стали встановлювати. На сьогодні, за даними КП ТГО, такими лічильниками оснащено понад 1000 будинків. А до 1 листопада всі роботи зі встановлення будуть закінчені. Ось тільки чи перерахують фантастичні «борги», що виникли за півтора року, поки не ясно.

Як відновлюють електромережі

У АТ «ДТЕК Одеські електромережі» теж вважають, що взимку готуватися варто до найгіршого сценарію – навіть якщо він не підтвердиться.

А для стійкості енергосистеми насамперед необхідне відновлення енергетичних об’єктів. І, готуючи електромережі до зими, одеські енергетики працюють у режимі 24/7.

За дев’ять місяців фахівці ДПЕК відремонтували понад 1800 км ліній електропередач — 79% планованих робіт. Було замінено понад 1000 опор повітряних ліній і приблизно стільки ж — кабельних ліній. Капітально відремонтовано сотні трансформаторних та високовольтних підстанцій. До того ж близько 1400 км ліній електропередач були розчищені від чагарників та гілок – це необхідно для зниження ризику аварійності електромережі. До кінця року енергетики планують здійснити ремонтну програму повністю.

ППО та захист енергосистеми

Ще одна необхідна умова для роботи енергосистеми під час війни – захист обладнання.

Створити сьогодні так звану «парасольку протиповітряної оборони» над енергетичними об’єктами Україна, на жаль, не може. До того ж щоб перевантажити нашу систему ППО та завдавати цільових ударів, ворог використовує різні типи ракет і дрони-камікадзе.

Натомість українські енергетики спільно з військовими працюють над захистом енергосистеми від нових обстрілів. Вона включає і протиракетні, і протидронові елементи і навіть мішки з піском для захисту від уламків. Але, на жаль, не може бути стовідсотковою.

— Звичайно, ми не можемо прогнозувати дії ворога та тяжкості наслідків у разі ворожих атак на енергооб’єкти, — визнають у прес-службі ДПЕК. — Наскільки це можливо, ми готуємось до різного розвитку подій і детально опрацьовуємо різні сценарії. Формуємо аварійний запас матеріалів, щоб оперативно відновлювати пошкодження та ліквідувати аварії. Працюємо над тим, щоб максимально захистити наші ключові об’єкти. І, звичайно, віримо в наше ППО.

Резервне постачання для котелень та лікарень

На випадок пошкоджень основних ліній електропередач влада розробляє варіанти оперативного забезпечення об’єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

— Ми допомагаємо перевірити, чи готові ці об’єкти оперативно запитатись від альтернативних джерел, — розповіли у прес-службі ДПЕК. — Наші фахівці разом з Одеською ОВА, представниками ДСНС, Держенергонагляду та органів місцевого самоврядування провели перевірку об’єктів критичної інфраструктури на Одещині: лікарень, котелень, об’єктів водопостачання та водовідведення. Для повного переходу таких підприємств на резервне харчування, зазвичай, потрібно від трьох до 40 хвилин. Там, де під час тестового перепідключення були виявлені недоліки, наші співробітники дали рекомендації щодо їх усунення. Виправити недоліки потрібно до початку опалювального сезону.

Графіки відключення світла в Одесі

— Ми просимо людей уважно стежити за повідомленнями офіційних джерел інформації Міненерго, уряду, ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренего, — закликають у прес-службі ДТЕК. — Відключень електроенергії взимку з ймовірністю уникнути не вдасться.

Щоправда, графіки відключень енергетики обіцяють переглянути. Зокрема, за рахунок того, що зараз місцева влада набагато краще забезпечена автономними джерелами харчування.

У свою чергу Кабмін до кінця опалювального сезону тарифи на електрику пообіцяв не підвищувати.

Власникам генераторів радимо провести їхній техогляд і запастися пальним. Вже зараз варто зарядити потужні пауербанки. Готуйтеся до того, що ці речі стануть у нагоді. Імовірність такого сценарію дуже велика.