Нас не сломать: как переживают блэкаут одесситы

На прошлой неделе страна-террорист снова обстреляла Одесскую область. Сначала, в понедельник, 5 декабря, нас и нашу инфраструктуру атаковали российскими ракетами, а в ночь с 9 на 10 декабря произошел очередной «налет» иранских дронов. Из-за причиненных разрушений в регионе пришлось отключить свет и воду бытовым потребителям, электричество поступало только на объекты критической инфраструктуры. Чтобы согреться, зарядить гаджеты и поработать, люди начали массово посещать «Пункти незламності» («Пункты несокрушимости»). За это время только в Одессе их услугами воспользовались более 22 тысяч человек.

Со светом, но без интернета

Медпредставитель Анна работать без мобильной сети и интернета не может. А когда света нет сутками – в дефиците и то, и другое. В кафе и ресторанах много не насидишь – там нужно что-то заказывать. Остался один вариант – «Пункти незламності». Анна выбрала тот, что обустроили в школе №51. Там был генератор, который позволял подзарядить телефон и нагреть воду для чая. Но работающих розеток было всего 15, и их катастрофически не хватало, а еще там не было интернета – его только должны подключить. Поэтому свою работу Анне пришлось делать в поликлинике, в кабинете знакомых врачей.

А вот Мария, читательница «Одесской жизни», имеет богатый опыт посещения «Пунктов незламності». В пункте на улице Космонавта Комарова, 6 (его обустроили в убежище) всегда есть свет, интернет, возможность зарядки мобильных, вода и даже печенье. И тот, кто работает удаленно, спокойно может заниматься здесь своими делами.

«Пункт незламності» на Комарова, 6 (фото Марии):

В пожарной части на Варненской, 22 также есть свет, но нет интернета. Зато чай и кофе в неограниченном количестве и много свободного места.

Настоящий ажиотаж был во дворце детского и юношеского творчества «Белая акация». По словам Марии, вначале было не все гладко: интернет отсутствовал, не хватало посуды, в туалете не работали кабинки. Также одесситы жаловались, что 11 декабря людей держали в холле здания, отказывались включать обогреватель.

Житейские мудрости «Пунктов незламності»

В тотальный блэкаут люди вынуждены посещать «Пункты незламності». Чтобы эта необходимая услуга стала более доступна, подобные пункты открыли и в помещениях жилищно-коммунальных служб. Там теперь также собираются жители города, чтобы погреться, зарядить гаджеты, дети могут сделать уроки.

Но в каждом таком пункте посетителей собирается много, и часто бывает негде сесть и некуда подключить зарядное устройство телефона. Потому уже опытные одесситы советуют всегда брать с собой тройник или переноску. Другие предлагают преобразить пункты, чтобы в них было удобно находиться. Например, поставить компактные и недорогие кресла-мешки и закрепить настенные столики, как в поездах. Хорошо отзываются горожане о работе пунктов в супермаркетах. Там также можно зарядить телефон, пообщаться, обменяться новостями и поработать.

В ЖКС Фонтанский:

Мертвые души

Однако есть и ложка дегтя. Одесситы отыскали «Пункти незламності», которые существуют только на бумаге. Люди прошлись по нескольким указанным горсоветом адресам, чтобы зарядить телефон, и, к большому сожалению, никакого пункта не нашли. Так, например, массово поступали жалобы от жителей поселка Котовского и Ленпоселка на то, что в их районах вообще нет никаких пунктов помощи. В других районах – ситуация лучше.

Обустройство «Пунктв незламності» в Суворовском районе:

Но все равно, на город с населением более миллиона человек «Пунктов незламності» катастрофически не хватает.

Анастасия Епурь