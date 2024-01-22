Соборность Украины: история единения государства от Гетманщины до современности

Украинский народ стремился к воссоединению своих земель — от Карпат до Сечи и Кубани — во времена Речи Посполитой, Российской и Австро-Венгерской империй, под оккупацией немцев и коммунистов. А в современном мире украинская мечта не изменилась, и сейчас мы боремся за законную соборность Украины в полномасштабной войне с оккупантами.

Соборность во времена князей и ее возрождение на Гетманщине

Зарождение украинской соборности достигает времен Киевской Руси. С мечтой о крепкой соборности проходит период Гетманщины — от Богдана Хмельницкого до Пилипа Орлика.

988 год — Владимир Великий принимает христианство как государственную религию, что сыграло важную роль в единстве тогдашних племен.

1648-1657 годы — Богдан Хмельницкий начинает национально-освободительную войну, чтобы освободить украинские земли из-под власти Речи Посполитой и предоставить им автономию.

За сто лет наше государство было уничтожено коварной Московией: в XVIII веке российский царь и польский король поделили земли между собой, а Екатерина II уничтожила Гетманщину и Сечь.

Украинская соборность в XIX веке

В XIX веке по обе стороны Днепра начинается движение возрождения нации, культуры и соборности Украины — «від Сяну по Кубань, від Карпат по Кавказ». Оно проявлялось в создании различных тайных национальных организаций и политических партий. Интересно, что в Европе также возникает национальное пробуждение, которое приводит к ряду революций — «Весни народів». Это массовое событие нашло отклик и в западной части Украины.

2 мая 1848 года — во Львове во время Австрийской революции создается Главная Русская рада — первая украинская политическая организация в Галичине, которая в своем манифесте заявила о «єдність всього 15-мільйонного українського народу», как своеобразный «акт воссоединения».

Революция 1917-1921 годов и соборность Украины

В начале XX века в Украине начинаются важные исторические события. Они приводят к первой независимости и соборности земель.

17 марта 1917 года — в Киеве создают Украинскую Центральную Раду, которая представляет интересы украинского народа в Российской империи.

7 ноября 1917 года — после Октябрьской революции провозглашается автономная Украинская Народная Республика в составе России.

22 января 1918 года — после начала украинско-советской войны Украинская Народная Республика провозглашается независимым государством и устанавливает дипломатические отношения с другими странами мира.

29 апреля 1918 года — в результате переворота устанавливается Украинское Государство, к власти приходит гетман Павел Скоропадский и ведет переговоры о присоединении Крыма и Кубани.

18 октября 1918 года — во Львове собрание депутатов и делегатов из разных политических партий создают Украинскую Национальную Раду.

13 ноября 1918 года — во Львове Украинская Национальная Рада провозглашает образование Западно-Украинской Народной Республики.

1 декабря 1918 года — в Фастове подписывают «Передвступний договір» о будущем объединении двух республик — УНР и ЗУНР.

14 декабря 1918 года — в результате антигетманского восстания была восстановлена Украинская Народная Республика.

22 января 1919 года — на Софийской площади провозглашается «Акт злуки» Украинской Народной Республики с Западно-Украинской Народной Республикой.

Вторая мировая война и национальные восстания Западной Украины

В межвоенный период за независимость украинских земель борются молодые патриоты — Организация украинских националистов, которая, возглавляемая Степаном Бандерой, возникает в 1929 году на Восточной Галичине и Волыни. Они попытались использовать немецко-советскую войну в борьбе за установление Украинского соборного самостоятельного государства. В это время на Западной Украине произошло еще несколько важных событий.

22 января 1939 года — более 30 тысяч украинцев впервые отметили праздник Соборности Украины на государственном уровне в Карпатской Украине в городе Хуст.

15 марта 1939 года — на фоне оккупации немцами Чехословакии Карпатская Украина объявляет независимость и принимает украинский язык как государственный.

30 июня 1941 года — пока Германия начинает войну с СССР, во Львове провозглашают «Акт відновлення Української держави», следующими должны были стать Киев и Восточная Украина. Даже после разгрома, ОУН продолжала вести подпольную деятельность и вдохновлять украинцев в борьбе за независимость.

Украинская ССР и соборность под флагом коммунистов

Во времена Второй мировой войны в состав Украины возвращается значительная часть земель — Западная Украина, Буковина и Бессарабия. Послевоенное время, пожалуй, стало временем завершения соборности украинских земель под флагом коммунистов.

22 января 1946 года — Закарпатье включили в состав УССР, для украинцев это событие стало символическим.

19 февраля 1954 года — ко дню 300-летия Переяславской Рады в СССР издают приказ присоединения Крыма к Украине .

Да, Украина наконец приобрела желанную целостность, но стоило нам это свободы, вызвало репрессии и риск потерять национальную и культурную идентичность.

Восстановление Независимости и окончательная соборность

В советские времена о событии 22 января 1919 года относительно соборности Украинского государства никогда не вспоминали, но украинцев объединяла национальная память.

16 июля 1990 года — Верховная Рада УССР принимает «Декларацію про державний суверенітет України».

22 января 1990 года — в честь 71-й годовщины «Акта злуки» народный рух Украины организовал «живую цепь» единства и антисоветскую акцию, в которой приняли участие более миллиона человек.

24 августа 1991 года — произошло восстановление независимости Украины со времен 1918 года.

1 декабря 1991 года — прошел Всеукраинский референдум в подтверждение «Акта проголошення незалежності України», за который проголосовало более 90 процентов участников.

22 января 2014 года в центре Киева на глазах протестующих погибли первые участники Майдана

Официально День Соборности установили только в 1999-м, но в 2011 году беглый президент Виктор Янукович его отменил. В ноябре 2014 года указом Петра Порошенко праздник был восстановлен.