Куда сходить в Одессе: советы писателям и виртуальное путешествие в Индию

Конец этой недели «под завязку» наполнен литературными презентациями и композициями, выставками и встречами. А немного философии, истории и размышлений — это именно то, чего нам так не хватает после продолжительных праздников.

24 января

В Художественном музее открылась выставка «Виктор Маринюк. Жить внимательно».

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

25 января

Библиотека Грушевского и Клуб анонимных авторов приглашают на занятие «Преодолеваем писательский блок».

Регистрация: https://forms.gle/zBC1xBbaduS4rXC46

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 14.00.

В ТЦ «Ривьера» состоится «Сказочная вечеринка для детей». В программе — выступление хора, чемпионат Bakugan, фотозоны.

Начало — в 15.00.

В театре на Чайной пройдет поэтический моноспектакль «Стоило?!»

Адрес: ул. Маразлиевская, 34-а.

Начало — в 16.00.

В библиотеке Грушевского состоится презентация книги «Кофейня мертвых философов».

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 18.00.

26 января

Художественный музей приглашает на День открытых дверей.

Адрес: ул. Софиевская, 5-а.

Начало — в 10.30.

В музее Рериха Зинаида Сагдеева представит литературно-музыкальную композицию «Ностальгия по шестидесятым».

Адрес: ул. Большая Арнаутская, 47.

Начало — в 14.00.

В библиотеке Грушевского состоится презентация книги Евгении Завалий «Это все мы». Это повесть о том, как обычные подростки могут изменить свой город к лучшему.

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 15.00.

27 января

В Urban Music Hall пройдет кинопоказ «Вита и Вирджиния».

Регистрация: https://forms.gle/dHxphz5yeZk448Mr6

Адрес: ул. Ришельевская, 33.

Начало — в 19.00.

29 января

В ЦеХаб состоится встреча с путешественниками Сергеем Литвяковым и Ириной Луговенко, которые расскажут об Индии.

Регистрация: http://bit.ly/2T4v8BE

Адрес: пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19.

Начало — в 19.00.

Фото: afisha

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