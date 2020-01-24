Куда сходить в Одессе: советы писателям и виртуальное путешествие в Индию

Конец этой недели «под завязку» наполнен литературными презентациями и композициями, выставками и встречами. А немного философии, истории и размышлений — это именно то, чего нам так не хватает после продолжительных праздников.
24 января
В Художественном музее открылась выставка «Виктор Маринюк. Жить внимательно».
Адрес: ул. Софиевская, 5а.
25 января
Библиотека Грушевского и Клуб анонимных авторов приглашают на занятие «Преодолеваем писательский блок».
Регистрация: https://forms.gle/zBC1xBbaduS4rXC46
Адрес: ул. Троицкая 49/51.
Начало — в 14.00.
В ТЦ «Ривьера» состоится «Сказочная вечеринка для детей». В программе — выступление хора, чемпионат Bakugan, фотозоны.
Начало — в 15.00.
В театре на Чайной пройдет поэтический моноспектакль «Стоило?!»
Адрес: ул. Маразлиевская, 34-а.
Начало — в 16.00.
В библиотеке Грушевского состоится презентация книги «Кофейня мертвых философов».
Адрес: ул. Троицкая 49/51.
Начало — в 18.00.
26 января
Художественный музей приглашает на День открытых дверей.
Адрес: ул. Софиевская, 5-а.
Начало — в 10.30.
В музее Рериха Зинаида Сагдеева представит литературно-музыкальную композицию «Ностальгия по шестидесятым».
Адрес: ул. Большая Арнаутская, 47.
Начало — в 14.00.
В библиотеке Грушевского состоится презентация книги Евгении Завалий «Это все мы». Это повесть о том, как обычные подростки могут изменить свой город к лучшему.
Адрес: ул. Троицкая 49/51.
Начало — в 15.00.
27 января
В Urban Music Hall пройдет кинопоказ «Вита и Вирджиния».
Регистрация: https://forms.gle/dHxphz5yeZk448Mr6
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 19.00.
29 января
В ЦеХаб состоится встреча с путешественниками Сергеем Литвяковым и Ириной Луговенко, которые расскажут об Индии.
Регистрация: http://bit.ly/2T4v8BE
Адрес: пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19.
Начало — в 19.00.
Фото: afisha
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