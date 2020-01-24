Санитарные дни в Одессе будут проходить каждую неделю

24 января в Одессе – завершающий день на этой неделе генеральной уборки города, которую недавно ввели для местных коммунальщиков.
Так, в пятницу сотрудники департамента хозяйства вышли навести порядок в Суворовском районе.
До этого убирали в трех других. Так, например, ранее в ведомстве показали, как проходит уборка в Малиновском районе.
– 24 января – санитарный день в Суворовском районе – и круг замкнется, – отметил в Facebook руководитель департамента Дмитрий Жеман.
Санитарные дни – инициатива горсовета. По задумке, в каждый из таких дней коммунальщики в усиленном составе уделяют больше внимания одному из районов города.
При этом, по словам Дмитрия Жемана, это не разовая акция. Теперь в таком формате работники сферы ЖКХ будут работать каждую неделю.
Так, Дмитрий Жеман опубликовал график уборки по районам:
- Вторник – Киевский,
- Среда – Малиновский,
- Четверг – Приморский,
- Пятница – Суворовский.
Фото: Дмитрий Жеман, Нана Борченко, Facebook
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