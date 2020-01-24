Санитарные дни в Одессе будут проходить каждую неделю

24 января в Одессе – завершающий день на этой неделе генеральной уборки города, которую недавно ввели для местных коммунальщиков.

Так, в пятницу сотрудники департамента хозяйства вышли навести порядок в Суворовском районе.

До этого убирали в трех других. Так, например, ранее в ведомстве показали, как проходит уборка в Малиновском районе.

– 24 января – санитарный день в Суворовском районе – и круг замкнется, – отметил в Facebook руководитель департамента Дмитрий Жеман.

Санитарные дни – инициатива горсовета. По задумке, в каждый из таких дней коммунальщики в усиленном составе уделяют больше внимания одному из районов города.

При этом, по словам Дмитрия Жемана, это не разовая акция. Теперь в таком формате работники сферы ЖКХ будут работать каждую неделю.

Так, Дмитрий Жеман опубликовал график уборки по районам:

Вторник – Киевский,

Среда – Малиновский,

Четверг – Приморский,

Пятница – Суворовский.

Фото: Дмитрий Жеман, Нана Борченко, Facebook

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