Сколько ветеранов-освободителей осталось в Одессе в 2023 году

Спустя 79 лет после освобождения Одессы в 1944 году в нашем городе в живых осталось всего два воина-освободителя. Это Евгений Ахлупин и Николай Безымянный. Об этом сообщил мэр Одессы геннадий Труханов во время своего поздравления с Днем освобождения Одессы 10 апреля 2023 года.

10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Кто-то из воинов-освободителей потом обосновался в городе. Кто-то и вовсе был одесситом. В Одессе этих людей любили и почитали. Часто приглашали на встречи и выступления, чтобы из первых уст услышать об истории города от тех, кто сам ее творил.

Но, к сожалению, время неумолимо и с каждым годом ветеранов-освободителей становится все меньше. Еще в 2021 годы “Одесская Жизнь” писала о том, что в городе осталось четыре живых героя. И вот, как видим, их уже всего двое.

Один из них, Евгений Ахлупин – почетный ветеран Украины. В 1943 году он стал партизаном. Работал в одесском подполье, был разведчиком в Партизанской патриотической группе.

После войны получил военное образование, служил в армии, на Дальнем Востоке. А когда вышел на пенсию, начал работать в Одесском институте народного хозяйства (сейчас Одесский государственный экономический университет). Евгению Семеновичу сейчас 93 года.

Второй ныне живущий освободитель — Николай Безымянный – во время Второй мировой войны служил в 109-м гвардейском третьем Одесском полку. Дошел до Берлина, где и застал окончание войны. Николай Безымянный все 907 дней фашистской оккупации провел в Одессе, тайно боролся с фашистами и помогал одесситам. Боевые товарищи уважительно называли его «Юный стрелок Николай». Несмотря на юный возраст, ему поручали секретные задания. Также вместе с товарищами он разведывал расположения вражеских складов с боеприпасами и продуктами. Николаю Ксеновонтовичу сейчас 97 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала воспоминания Евгения Ахлупина о войне, оккупации и подпольщиках.

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