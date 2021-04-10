Ветераны-освободители Одессы – сколько их осталось в городе? (фото)

В Одессе осталось всего четверо освободителей города от фашистских оккупантов в 1944 году.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, это 91-летний Евгений Ахлупин, 95-летний Николай Безымянный (на верхнем фото), 98-летний Николай Гридасов и 97-летний Николай Московой.

Евгений Ахлупин – почетный ветеран Украины. С 1943 года принимал участие в партизанском движении, работал в одесском подполье, был разведчиком в Партизанской патриотической группе. После войны, окончив военное училище, проходил военную службу на Дальнем Востоке. Позже работал в Одесском институте народного хозяйства.

Николай Безымянный – участник Второй мировой войны, был стрелком в составе 109-го гвардейского третьего Одесского полка. Войну закончил в Берлине. «Юный стрелок Николай» – так называли его товарищи, с которыми он был все 907 дней оккупации Одессы. Они тайно боролись с фашистами и помогали одесситам. Несмотря на юный возраст, ему поручали тайные задания. Также вместе с товарищами находил расположения вражеских складов с боеприпасами и продуктами.

Николай Гридасов – участник обороны и освобождения Одессы, прошел войну от начала и до конца. В начале войны был призван в армию. С 15 июля 1941 года проходил курс в военно-авиационном училище. В августе 1942 года в Сталинграде был ранен. С 1943 года входил в состав роты автоматчиков 74-го полка. После этого освобождал Николаевскую и Одесскую области. В октябре 1944 года освобождал Варшаву, Познань. Закончил войну в Германии. После войны работал на предприятиях Одессы. Отмечен многими орденами и медалями.

Николай Московой – ветеран военной службы, полковник запаса Министерства обороны Украины. На фронте был сапером, разведчиком и участником штурмовых групп. По окончании войны он еще три года занимался разминированием территорий, где шли бои. Награжден орденами и медалями.

«Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам – солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдачи мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!» – вспоминает ветеран день освобождения Одессы 10 апреля 1944 года.

Напомним, сегодня, 10 апреля Одесса отмечает 77-ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации.

Напомним, ранее самый «молодой» из ветеранов Евгений Ахлупин рассказал «Одесской жизни» об оккупации, подпольщиках и войне.

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Фото: Думская