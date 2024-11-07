Путь к восстановлению: как «Неопалимі» помогают украинцам преодолеть последствия войны (видео)

Рубцы, которые ограничивают движение: почему важна своевременная помощь

Проект «Неопалимі» имеет целью помочь всем пострадавшим от российской агрессии, которые получили серьезные травмы и ожоги.

— Это программа бесплатного лечения таких рубцовых изменений, постожоговых и посттравматических. Мы помогаем всем без исключения жертвам войны, — отмечает Александр Туркевич.

Следствием таких травм часто является образование рубцов, вызывающих контрактуры — уменьшение подвижности конечностей или других частей тела.

— Задача — не просто вернуть человека к жизни, но и улучшить ее качество. Иногда пациенты не могут совершать даже элементарные движения, что становится препятствием для социальной адаптации, — рассказывает врач.

Впечатляющие результаты, возвращающие к жизни

Врач Туркевич и его команда прилагают усилия для восстановления двигательной активности пострадавших. Они сотрудничают с другими медицинскими проектами, например Superhumans, которые обеспечивают хирургическую помощь на первичных этапах.

— Каждый занимается своим делом, и вместе мы оказываем качественную помощь пациентам, — говорит врач.

Одной из таких пациенток является Яна «Мультик», которая получила серьезные повреждения от обстрелов. Известная своей мотивацией и силой воли, Яна не только прошла сложный процесс лечения, но и заявила о своем стремлении вернуться на фронт.

— Она чрезвычайная девушка. То рвение, с которым она хочет вернуться к службе, поражает. Мы смогли убрать травматический татуаж с ее лица, и сейчас работаем над восстановлением кожи рук, — рассказал врач Туркевич.

Новейшие технологии в лечении шрамов: Украина внедряет собственные подходы

Проект активно развивает инновационные методики и разрабатывает собственные протоколы лечения.

— Мы изменили многие подходы, в частности к лазерным шлифовкам. Благодаря этому мы лечим пациентов в 3-4 раза быстрее, чем это делалось раньше, — подчеркивает врач.

Команда «Неопалимих» даже делится своими наработками на международных конференциях, обучая иностранных специалистов.

— Западные специалисты теперь учатся у нас. Это доказывает, что уровень наших врачей ничуть не хуже, а часто даже выше. Украинские специалисты получили уникальный опыт благодаря ситуации в стране, и именно этот опыт помогает нам развивать новые подходы в медицине, — отмечает врач Туркевич.

Получить лечение можно в клиниках по всей Украине

Сегодня в Украине функционируют 32 клиники, участвующие в проекте «Неопалимі», и еще три зарубежные. Также для удобства пациентов локации клиник выбирались таким образом, чтобы они были доступны для пострадавших из разных регионов Украины.

— Главное, чтобы пациенты имели возможность восстанавливаться рядом со своим домом и путь в клинику не занимал более двух часов, — рассказывает врач.

Лечение рубцов и травм требует дорогостоящего оборудования, в частности пикусекундных лазеров, цена которых достигает 200 тысяч евро. Это оборудование обеспечивает удаление травматического татуажа, который остается в результате осколочных ранений.

— Такие устройства есть в нескольких клиниках. Это позволяет нам быстро и эффективно помогать пациентам, и обычно после одной-двух процедур кожа очищается полностью, — объясняет врач Туркевич.

Для пациентов все лечение предоставляется бесплатно. Расходы на лечение одного человека могут колебаться от 1,5 до 20 тысяч евро, в зависимости от сложности процедуры.

Как присоединиться к проекту и получить помощь?

Людям, пострадавшим в результате войны, легко обратиться за помощью. Достаточно зайти на сайт проекта, заполнить короткую форму, прикрепить документы и фотографии.

— Информация обрабатывается в течение недели. Далее происходит первичный анализ документации, и мы принимаем решение о дальнейших шагах, — рассказывает врач Туркевич.

Процесс реабилитации может начаться не сразу после обращения, ведь для шлифовки рубцов нужно определенное время, чтобы ткани полностью зажили.

— Мы можем начать лечение не раньше, чем через четыре месяца после травмы, а часто это полгода, — объясняет врач.

Поддержите проект «Неопалимі» и станьте частью изменений! Присоединяйтесь к сбору средств, распространяйте информацию среди друзей и знакомых, чтобы помочь тем, кто пострадал от войны, получить шанс на новую жизнь.

Полное интервью с врачом Александром Туркевичем смотрите на нашем YouTube. А увидеть впечатляющие результаты восстановления пациентов можно на нашем Телеграмм-канале.

Читайте также: