Новости Одессы и Одесской области

Сколько действует электронный рецепт на лекарства

Сколько действует электронный рецепт на лекарства

Бывает так, что лекарств, на которые у вас есть электронный рецепт, в аптеке нет. В таком случае обычно предлагают заказать нужный препарат. Но не закончится ли срок действия е-рецепта?

В Национальной службе здоровья напомнили, что срок действия электронного рецепта составляет:

  • 10 календарных дней – на наркотические лекарства;
  • 30 календарных дней – на лекарства по программе «Доступні ліки»;
  • 90 календарных дней – на рецептурные лекарства, которые вы покупаете за свой счет.

Отсчет идет с даты создания такого е-рецепта, то есть когда врач поставил электронную подпись.

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