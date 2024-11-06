Сколько действует электронный рецепт на лекарства

Бывает так, что лекарств, на которые у вас есть электронный рецепт, в аптеке нет. В таком случае обычно предлагают заказать нужный препарат. Но не закончится ли срок действия е-рецепта?
В Национальной службе здоровья напомнили, что срок действия электронного рецепта составляет:
- 10 календарных дней – на наркотические лекарства;
- 30 календарных дней – на лекарства по программе «Доступні ліки»;
- 90 календарных дней – на рецептурные лекарства, которые вы покупаете за свой счет.
Отсчет идет с даты создания такого е-рецепта, то есть когда врач поставил электронную подпись.
Вы также можете узнать: