Новости Одессы и Одесской области

Как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах

Как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах

Мы уже рассказывали о программе государственных медицинских гарантий, которая позволяет пациентам получать бесплатную помощь по разным направлениям. Но раньше речь шла о муниципальных или областных больницах, которые работают по договору с НСЗУ. К сожалению, мало кто знает, что по пакетам предоставления бесплатной помощи работают и частные клиники.

Лучевая терапия от израильской больницы LISOD

подготовка пациента к лучевой терапии

подготовка пациента к лучевой терапии

С марта этого года к сотрудничеству с НСЗУ присоединилась больница израильской онкологии LISOD. В рамках пакета «Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях» любой из пациентов из любого региона Украины может пройти лучевую терапию в LISOD бесплатно.

— Лучевая терапия — важная часть комплексного лечения онкологических заболеваний, вместе с хирургией и химиотерапией она применяется при многих видах рака, — рассказывает заведующая отделением лучевой терапии LISOD Инна Мирошниченко, — Эффективность лучевой терапии зависит, в частности, от наличия современного оборудования. С его помощью высокие дозы радиации направляются непосредственно в опухоль, вызывая гибель патологических клеток.

Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко

В LISOD установлено современное оборудование для лучевого лечения — линейные ускорители VARIAN, в частности, модель Halcyon. Такая аппаратура позволяет уменьшить продолжительность сеанса, увеличить точность лечения, сделать его более комфортным для пациентов.

— Хотя технологии невероятно важны, гораздо большее значение имеют люди, которые стоят за процессом лечения?

— Да. Такие профессионалы со значительным опытом работают в отделении лучевой терапии LISOD, среди них — радиационные онкологи (лучевые терапевты), медицинские физики, рентген-лаборанты.

Куратор отделения — доктор Эли Сапир (Израиль), радиационный онколог, руководитель Института радиационной онкологии при больнице «Самсон Ассута Ашдод», а также председатель Национальной группы Израиля по радиационной онкологии.

Команда специалистов тщательно рассчитывает план лучевого лечения, чтобы опухоль получила максимальную дозу, а близлежащие здоровые органы не пострадали. Это очень важно для предотвращения нежелательных побочных эффектов и осложнений. Специалисты уделяют точности расчетов особое внимание, ведь от правильности лечения зависит высокое качество жизни пациентов.

— Какие виды лучевой терапии могут получить пациенты?

— В больнице проводят два вида лучевой терапии: дистанционную и брахитерапию. Современное оборудование для дистанционной терапии позволяет бороться с онкологическими заболеваниями, целенаправленно доставляя высокие дозы облучения непосредственно в опухоль, с максимальной защитой здоровых окружающих тканей. Это гарантирует пациенту высокое качество лечения согласно протоколу.

Благодаря увеличению интенсивности лечения уменьшается общее время, которое нужно провести в больнице. Один сеанс облучения длится в среднем несколько минут, количество необходимых сеансов сокращается.

Внутриполостная лучевая терапия — брахитерапия — успешно применяется для лечения опухолей: шейки матки, тела матки и влагалища — очень агрессивных форм рака. Преимущество проведения брахитерапии заключается в том, что с большой точностью на очаг болезни подводится необходимая доза облучения, при этом максимально снижается лучевая нагрузка на окружающие здоровые ткани. Брахитерапия может быть болезненной. В LISOD она выполняется под внутривенным обезболиванием (наркозом), таким образом женщина не испытывает дискомфорта, боли и страха во время сеанса.

Направление на лечение не является обязательным

— Как пациенту попасть к вам на лечение?

— Надо позвонить, записаться на прием и приехать в больницу. Направление на лучевую терапию иметь необязательно. Если есть установленный и подтвержденный диагноз, который требует лучевого лечения по международным протоколам, направление на бесплатное лечение сделают специалисты LISOD.

При обращении пациента в LISOD он обязательно должен пройти консультацию с клиническим онкологом, онкогинекологом или онкогематологом (в зависимости от заболевания). На консультацию нужно взять все имеющиеся медицинские документы (выписки, обследования, анализы и т.д.).

Во время консультации врач тщательно ознакомится с медицинской историей, назначит дообследование (если в этом будет необходимость), оценит стадию и тип онкологического заболевания. В дальнейшем консилиум специалистов определит, какая тактика лечения будет наилучшей в данной ситуации.

Если по международным протоколам пациенту рекомендована лучевая терапия, пациент сможет пройти ее абсолютно бесплатно.

Где проходит лечение?

Отделение лучевой терапии LISOD работает по адресу: Киевская область, Обуховский район, село Плюты, улица Андрея Малышко, 27.

Для удобства пациентов от метро Выдубичи (Киев) курсирует бесплатный автобус больницы.

Записаться на консультацию можно по телефонам:

  • 0-800-500-110 — звонки по Украине бесплатные;
  • +38-044-277-8-277 (по тарифам операторов).

Инфаркт и инсульт лечат в Odrex

в реабилитационном отделении Odrex

в реабилитационном отделении Odrex

ООО «Дом Медицины», известное как одесская клиника Odrex, тоже сотрудничает с НСЗУ и оказывает бесплатную медицинскую помощь. Но знают об этом далеко не все жители города.

Мой небольшой опрос дал неожиданные результаты: из двенадцати опрошенных только половина знала, что существует такое медицинское учреждение, и только один человек знал, что в частной клинике Odrex можно получить бесплатную помощь. А Odrex действительно работает по пакетам «Лечение острого инсульта», «Лечение острого инфаркта», «Амбулаторная физиотерапия и реабилитация». И когда «скорая помощь» (муниципальная или частная) забирает человека с подозрением на инсульт или инфаркт, он имеет право выбрать, куда ехать, — в одну из городских больниц или в Odrex. Иметь подписанную декларацию с семейным врачом именно клиники Odrex для этого не нужно.

Бесплатное лечение острого инфаркта в Odrex

В пакет оказания бесплатной помощи при остром инфаркте входит:

  • коронарная ангиография,
  • лабораторные исследования,
  • стентирование при остром коронарном синдроме (установка трубки (стента) в артерии),
  • круглосуточный мониторинг и стационар в самом остром этапе.

После того как состояние пациента стабилизировали, он может продолжить лечение в другой больнице или в Odrex. В любом случае за лечение самого острого периода платить он не должен.

Лечение острого инсульта

По Программе медицинских гарантий, государство при остром инсульте оплачивает:

  •  диагностику: компьютерную томографию, лабораторные исследования,
  • тромболизис (метод введения препарата, который не дает окончательно погибнуть тканям мозга, если он введен за 3-4,5 часа после возникновения симптомов),
  • круглосуточный мониторинг.

Если пациент находится в Odrex на лечении острого инфаркта или острого инсульта по программе НСЗУ, для него услуги по пребыванию и питанию предоставляются бесплатно.

Реабилитацию тоже можно пройти бесплатно

Клиника LISOD под Киевом

Клиника LISOD под Киевом

Не менее важным этапом лечения является этап реабилитации (восстановления) после инсульта. В этом на помощь тоже может прийти Odrex. Соответствующая бесплатная помощь предоставляется клиникой по пакету «Амбулаторная физиотерапия и реабилитация». Чтобы получить ее, нужно иметь направление от семейного или личного врача. И не обязательно перед тем проходить лечение именно в Odrex.

Куда обращаться?

Приемное отделение на улице Раскидайловской, 69/71, принимает пациентов через любую государственную или частную «скорую помощь». Родственники пациента могут сообщить врачам, что планируют госпитализироваться в Odrex. Или можно вызвать «скорую» Odrex по короткому номеру 9000 с любого мобильного оператора.

Подробнее узнать о предоставлении бесплатной помощи можно по телефону «горячей линии» +38 (048) 730-00-00 круглосуточно.

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