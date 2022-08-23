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Рецепт на антибиотики: как выписать и сколько действует?

Рецепт на антибиотики: как выписать и сколько действует?

С августа 2022 года антибиотики в Украине можно приобрести только по рецепту, в том числе и электронному (е-рецепту). «Одесская жизнь» узнавала, как выписать рецепт на антибиотики и на сколько дней его дают.

Кто выписывает е-рецепты на антибиотики?

Выдавать рецепты на антибиотики могут врачи как государственных медучреждений, так и частных. Рецепт сможет выписать врач любого уровня медпомощи и специализации – семейный врач, хирург, стоматолог или любой другой узкий специалист. Главное условие – учреждение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Но если заведение пока не работает с электронной системой, врач может выписать бумажный рецепт.

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В какой аптеке можно приобрести антибиотик?

лекарства аптека

В переходный период (он продлится до конца этого года) пациент сможет приобрести лекарство по рецепту в любой аптеке. Достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт.

Обратите внимание: приобрести антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки.

Можно ли приобрести меньшее количество антибиотика, чем указано в рецепте?

антибиотики по рецепту

Врач в рецепте указывает действующее вещество препарата, дозировку и продолжительность лечения. В то же время пациент может самостоятельно выбрать фирму, которая изготавливает лекарство, а также разделить покупку на несколько раз. При этом получать повторно рецепт у врача не нужно.

При отпуске фармацевт должен поставить в информационной справке штамп «Отпущено» и указать количество отпущенного лекарства. При повторном погашении пациент сможет использовать тот же рецепт и докупить остальное количество лекарства.

Напомним, на территориях, где ведутся боевые действия или находящихся в оккупации, антибиотики отпускают без рецепта.

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На дополнительные вопросы по отпуску антибиотиков могут ответить в Национальной службе здоровья по телефону 16-77 (ветка «7»).

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Фото из открытых источников

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