Новости Одессы и Одесской области

Штраф за «грязные номера»: что важно знать водителям

Штраф за «грязные номера»: что важно знать водителям

В Украине участились случаи, когда при отсутствии законных оснований для остановки автомобиля дорожные инспекторы часто используют основание «У вас грязные номера» и требуют уплатить штраф в размере 1200 гривен. Однако водителям важно знать, что размеры штрафов за такие нарушения выросли в 5 раз, сообщает юридическая компания «Дорожный адвокат».

Согласно Правилам дорожного движения, водителям запрещено управлять автомобилем с загрязненными номерными знаками, которые не позволяют четко видеть символы на расстоянии 20 метров (ПДД 2.9).

В то же время даже если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, есть вероятность наложения штрафа. В случае первого нарушения, водителю грозит штраф в размере 1190 грн.121-3 КУоАП).

Между тем, важным условием для наложения такого штрафа является невозможность прочитать номерной знак именно с расстояния 20 метров.

Таком образом, основанием для наложения штрафа может быть только сделанная инспектором фото- или видеофиксация номерных знаков на указанном расстоянии, на которой не будет видно номеров авто. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния, а не «на глаз».

В этой связи дорожные адвокаты рекомендуют водителям сразу же устранить такое нарушение, то есть про тереть номерные знаки. А затем можно попросить инспектора предоставить фото- или видеодоказательства, на которых запечатлено движение автомобиля с нечитаемыми номерными знаками на расстоянии 20 метров.

Если инспектор не смог зафиксировать подобное нарушение, то штраф является незаконным.

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Фото с Facebook-страницы «Дорожный адвокат»

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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