Новый необычный штраф для водителей готовят в Украине

Депутаты хотят наказывать водителей, которые держат питомцев на руках или коленях, а не в специальных устройствах.

За неправильную перевозку животных придется заплатить штраф

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9016, который предусматривает штрафы за неправильную перевозку животных в машине.

Такие действия могут приводить к авариям и травмам как людей, так и животных. По законопроекту, за первое нарушение предлагается штрафовать на 510 гривен, а за повторное – на 850 гривен.

Инициаторы закона обосновывают свое предложение тем, что все чаще украинцы берут с собой в поездки домашних любимцев, не задумываясь о безопасности.

Почему перевозка животных на руках опасна?

Только представляете, что может случиться с вашим питомцем, если он будет лететь по салону машины при таком ударе?

К примеру, при столкновении на скорости 50 км/ч собака в 25 кг может удариться с силой 700 кг и получить серьезные повреждения или погибнуть.

А если он ударится о вас или других пассажиров? А если он вылетит через лобовое стекло или дверь?

Также это будет опасно для жизни и здоровья других людей в салоне авто или самого водителя.

Как правильно перевозить животных в машине?

Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность своему питомцу и себе, достаточно следовать простым правилам:

Перевозите животных только в специальных переносках, корзинах или контейнерах. Они должны быть крепко закреплены на заднем сиденье или багажнике машины.

Если вы перевозите животное без переноски, то используйте специальные пояса безопасности или ошейники для животных. Они должны быть подключены к ремням безопасности машины.

Не допускайте, чтобы животное высовывало голову из окна машины. Это может привести к травмам от обломков или насекомых.

Не оставляйте животное одно в закрытой машине. Особенно летом, когда температура в салоне может подняться до опасного уровня.

Если вы будете следовать этим правилам, то вы не только избежите штрафов, но и сделаете поездку комфортной и безопасной для вашего питомца и для себя.

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