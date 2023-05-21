Новости Одессы и Одесской области

Новый необычный штраф для водителей готовят в Украине

Новый необычный штраф для водителей готовят в Украине

Депутаты хотят наказывать водителей, которые держат питомцев на руках или коленях, а не в специальных устройствах. 

За неправильную перевозку животных придется заплатить штраф

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9016, который предусматривает штрафы за неправильную перевозку животных в машине.

Такие действия могут приводить к авариям и травмам как людей, так и животных. По законопроекту, за первое нарушение предлагается штрафовать на 510 гривен, а за повторное – на 850 гривен. 

Инициаторы закона обосновывают свое предложение тем, что все чаще украинцы берут с собой в поездки домашних любимцев, не задумываясь о безопасности. 

Почему перевозка животных на руках опасна?

Только представляете, что может случиться с вашим питомцем, если он будет лететь по салону машины при таком ударе? 

К примеру, при столкновении на скорости 50 км/ч собака в 25 кг может удариться с силой 700 кг и получить серьезные повреждения или погибнуть.

А если он ударится о вас или других пассажиров? А если он вылетит через лобовое стекло или дверь?

 Также это будет опасно для жизни и здоровья других людей в салоне авто или самого водителя. 

Как правильно перевозить животных в машине?

Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность своему питомцу и себе, достаточно следовать простым правилам:

  • Перевозите животных только в специальных переносках, корзинах или контейнерах. Они должны быть крепко закреплены на заднем сиденье или багажнике машины.
  • Если вы перевозите животное без переноски, то используйте специальные пояса безопасности или ошейники для животных. Они должны быть подключены к ремням безопасности машины.
  • Не допускайте, чтобы животное высовывало голову из окна машины. Это может привести к травмам от обломков или насекомых.
  • Не оставляйте животное одно в закрытой машине. Особенно летом, когда температура в салоне может подняться до опасного уровня.

Если вы будете следовать этим правилам, то вы не только избежите штрафов, но и сделаете поездку комфортной и безопасной для вашего питомца и для себя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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