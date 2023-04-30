Кабмин запретил использовать Z и V в индивидуальных автономерах

Кабинет Министров Украины запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки на авто, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением россии и тоталитарными режимами. При этом о номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, соответствующие изменения были внесены 21 апреля 2023 года в Постановление Кабмина №1081 «О введении номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев».

Индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу автовладельца. Надпись на нем уникальна и не может повторяться. Поэтому если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен раньше, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию.

Кроме того, существует и перечень оснований отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков. В частности, не допускается изготовление индивидуального знака из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. В нанесении надписи ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам также будет отказано.

Теперь, в соответствии с законодательством, под запрет попадают латинские буквы «Z» и «V», использование которых в индивидуальном номерном знаке несет намек на символику российских оккупантов, то есть использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей вместо «З», «С», «В», «Ф». В то же время любые другие слова, не отсылающие к российской военной пропаганде, вроде zorro, victory или pizza, допустимы.

Аналогичный запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Так, на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов власти государства-террориста и вооруженных сил рф: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

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