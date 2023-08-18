Новини Одеси та Одеської області

Штраф за «брудні номери»: що важливо знати водіям

Штраф за «брудні номери»: що важливо знати водіям

В Україні почастішали випадки, коли за відсутності законних підстав для зупинки автомобіля дорожні інспектори часто використовують основу «У вас брудні номери» та вимагають сплатити штраф у розмірі 1200 гривень. Проте водіям важливо знати, що розміри штрафів за такі порушення зросли вп’ятеро, повідомляє юридична компанія «Дорожній адвокат».

Згідно з Правилами дорожнього руху, водіям заборонено керувати автомобілем із забрудненими номерами, які не дозволяють чітко бачити символи на відстані 20 метрів (ПДР 2.9).

У той же час, навіть якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу. У разі першого порушення, водієві загрожує штраф у розмірі 1190 грн.121-3 КУпАП).

Тим часом важливою умовою для накладення такого штрафу є неможливість прочитати номерний знак саме з відстані 20 метрів.

Таким чином, підставою для накладення штрафу може бути тільки зроблена інспектором фото- або відеофіксація номерних знаків на вказаній відстані, на якій не буде видно номерів авто. Також мають бути здійснені відповідні виміри цієї відстані, а не «на око».

У зв’язку з цим дорожні адвокати рекомендують водіям одразу водіям одразу ж усунути таке порушення, тобто протерти номерні знаки. А потім можна попросити інспектора надати фото- або відеодокази, на яких відображено рух автомобіля з номерами, що не читаються, на відстані 20 метрів.

Якщо інспектор не зміг зафіксувати такого порушення, то штраф є незаконним.

Читайте також:

Фото з Facebook-сторінки «Дорожній адвокат»

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати