Штраф за «брудні номери»: що важливо знати водіям

В Україні почастішали випадки, коли за відсутності законних підстав для зупинки автомобіля дорожні інспектори часто використовують основу «У вас брудні номери» та вимагають сплатити штраф у розмірі 1200 гривень. Проте водіям важливо знати, що розміри штрафів за такі порушення зросли вп’ятеро, повідомляє юридична компанія «Дорожній адвокат».

Згідно з Правилами дорожнього руху, водіям заборонено керувати автомобілем із забрудненими номерами, які не дозволяють чітко бачити символи на відстані 20 метрів (ПДР 2.9).

У той же час, навіть якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу. У разі першого порушення, водієві загрожує штраф у розмірі 1190 грн.121-3 КУпАП).

Тим часом важливою умовою для накладення такого штрафу є неможливість прочитати номерний знак саме з відстані 20 метрів.

Таким чином, підставою для накладення штрафу може бути тільки зроблена інспектором фото- або відеофіксація номерних знаків на вказаній відстані, на якій не буде видно номерів авто. Також мають бути здійснені відповідні виміри цієї відстані, а не «на око».

У зв’язку з цим дорожні адвокати рекомендують водіям одразу водіям одразу ж усунути таке порушення, тобто протерти номерні знаки. А потім можна попросити інспектора надати фото- або відеодокази, на яких відображено рух автомобіля з номерами, що не читаються, на відстані 20 метрів.

Якщо інспектор не зміг зафіксувати такого порушення, то штраф є незаконним.

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Фото з Facebook-сторінки «Дорожній адвокат»