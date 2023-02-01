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Штрафы за распространенное нарушение могут увеличить в 5 раз

Штрафы за распространенное нарушение могут увеличить в 5 раз

В темное время суток повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Плюс к этому некоторые водители еще и нарушают скоростной режим. Более 34% всех ДТП в Украине происходят именно из-за превышения скорости.

Наказание за такое нарушение достаточно небольшое – от 340 гривен. Но нардепы хотят существенно увеличить размер штрафов.

Так, законопроект, который находится в парламенте, предусматривает:

  • за превышение скорости на 30 км/в час в населенном пункте и на 50 км/в час на трассе — штраф в размере 1700 гривен;
  • при превышении скорости на 50 км/в час в населенном пункте у нарушителя могут забрать права на срок от трех до шести месяцев;
  • при превышении скорости на 70 км/в час в населенном пункте права могут забрать на срок от полугода до года.

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Фото: Слово и дело

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Редакция ПРОФИЛЬ

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