Штрафы за распространенное нарушение могут увеличить в 5 раз

В темное время суток повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Плюс к этому некоторые водители еще и нарушают скоростной режим. Более 34% всех ДТП в Украине происходят именно из-за превышения скорости.
Наказание за такое нарушение достаточно небольшое – от 340 гривен. Но нардепы хотят существенно увеличить размер штрафов.
Так, законопроект, который находится в парламенте, предусматривает:
- за превышение скорости на 30 км/в час в населенном пункте и на 50 км/в час на трассе — штраф в размере 1700 гривен;
- при превышении скорости на 50 км/в час в населенном пункте у нарушителя могут забрать права на срок от трех до шести месяцев;
- при превышении скорости на 70 км/в час в населенном пункте права могут забрать на срок от полугода до года.
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Фото: Слово и дело