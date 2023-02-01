Штрафы за распространенное нарушение могут увеличить в 5 раз

Регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений ДТЭК Одесские электросети должны будут заплатить штраф 85 тысяч гривен за то, что не соблюдают графики отключений электроэнергии. В компании с этим не согласны. ПОДРОБНЕЕ

В Украине будут штрафовать за унижение сотрудников 23 декабря 2022 года вступил в силу закон, который за травлю и унижение сотрудников устанавливает административную ответственность. ПОДРОБНЕЕ